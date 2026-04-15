Конкурс до Харківського апеляційного суду: двоє кандидатв підтвердили здатність здійснювати правосуддя

17:25, 15 квітня 2026
Ще троє кандидатів очікують рішення, частину питань винесуть на пленарне засідання ВККС.
Фото: ВККС
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Макарова Юлія Ігорівна - відкладено розгляд питання;

Овдієнко Володимир Володимирович - 712,9 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Попов Олексій Григорович - 728,4 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Крівцов Дмитро Анатолійович - 745,7 (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Білінська Ольга Володимирівна - 685 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді).

Як відомо, 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 16 кандидатами: 9 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 2 кандидатів зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

 

