Судьи ищут ответы на вопросы, которых не было до войны: в ВС заявили о новой реальности правосудия

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховном Суде рассказали о трансформации процессуального права в условиях войны и евроинтеграции. В частности, секретарь БП ВС Сергей Погребной и председатель КХС ВС Лариса Рогач выступили во время международной научно-практической конференции, посвященной анализу развития системы правосудия в обеспечении права на справедливый суд в свете евроинтеграции, защите прав и интересов субъектов экономических отношений в условиях военного положения и в послевоенный период, эволюции гражданского процессуального права в условиях вызовов военного времени.

Сергей Погребной акцентировал, что эволюция гражданского процесса происходит в условиях вызовов, которых никто не предвидел. Право на справедливый суд в стране, где суды иногда работают в подвалах, а судьи принимают решения под звуки сирен, — не абстракция, а наша ежедневная реальность.

Сегодня Большой Палате Верховного Суда приходится решать вопросы, на которые еще три года назад не было ответа ни в доктрине права, ни в устоявшейся практике. Процессуальные предписания, созданные в мирное время, столкнулись с военной реальностью. И теперь ответы на эти вопросы ищут судьи.

«Мы движемся к членству в Евросоюзе, и этот путь означает не только изменение законодательных текстов. Это глобальное изменение правопонимания, изменение правовой культуры, изменение того, как судья мыслит, как адвокат аргументирует, как сторона воспринимает судебный процесс. Это глубокая внутренняя работа, и академическое сообщество здесь незаменимо. Право всегда конкретно. И наша наука тогда жива, когда не забывает об этой конкретности», — резюмировал секретарь БП ВС.

Также к конференции присоединилась председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач. Она подчеркнула, что в этом году система хозяйственных судов отмечает 35-летие и находится в уникальной точке развития — на пересечении нескольких мощных трансформаций. Одной из ключевых среди них является евроинтеграционный процесс, предусматривающий приближение законодательства к стандартам ЕС, в частности утверждение стандартов эффективной судебной защиты, равенства сторон, разумных сроков рассмотрения дела и предсказуемости судебной практики.

Глава КХС ВС также отметила, что именно хозяйственные суды являются площадкой, где проверяется реальная способность государства гарантировать защиту бизнеса, а это — один из базовых критериев для инвесторов, международных партнеров и экономики государства в целом. В то же время в условиях военного положения работа хозяйственных судов не останавливалась и продолжается несмотря на все вызовы, в частности массированные атаки и разрушенные здания судов.

Лариса Рогач подчеркнула значение цифровизации процесса. По ее словам, внедрение Единой судебной информационно-коммуникационной системы, в частности подсистем «Электронный суд» и «Видеоконференцсвязь», изменило подходы к осуществлению правосудия, обеспечив его непрерывность даже в самый сложный для страны период. Как отметила спикер, использование этих инструментов получило широкое распространение: все больше судебных заседаний проводится в режиме видеоконференции, а электронная коммуникация между судом и участниками процесса постоянно растет, что подтверждает эффективность таких цифровых решений в хозяйственном судопроизводстве.

«Чрезвычайно важно, чтобы хозяйственный процесс и дальше оставался эффективным инструментом, а не превращался в формальную процедуру, затягивающую разрешение спора. Именно поэтому вопросы злоупотребления процессуальными правами, длительности рассмотрения дел, исполнения судебных решений остаются в центре нашего внимания», — подчеркнула Лариса Рогач.

В своем выступлении спикер сосредоточила внимание на судебном толковании как ключевом механизме обеспечения правовой определенности. Эта проблема, отметила она, имеет фундаментальное значение как для теории права, так и для практики правоприменения, поскольку непосредственно связана с доверием к судебной власти, стабильностью правового регулирования и предсказуемостью юридических последствий. В то же время Лариса Рогач подчеркнула, что достижение абсолютной правовой определенности невозможно из-за многозначности юридического языка и динамичного развития общественных отношений.

Раскрывая природу толкования, председатель КХС ВС отметила, что право не ограничивается текстом закона, поскольку закон действует именно так, как его «осуществляют», то есть как и насколько он соблюдается (право как «закон в действии»). В этом контексте она акцентировала, что норму права не следует сводить лишь к ее словесной форме, поскольку ее содержание формируется также через толкование. Суды, особенно на уровне высшей инстанции, обладают значительной степенью дискреции в процессе интерпретации норм, и такая дискреция настолько широка, что распространяется даже на толкование contra legem. Так, по словам спикера, ВС сформулировал вывод о том, что для достижения целей разумного и справедливого толкования суд имеет широкие полномочия, включая полномочия толковать закон в исключительных случаях contra legem, то есть вопреки букве закона, но в соответствии с духом закона или права в целом.

Отдельное внимание она уделила концепции «разумного законодателя», которая является частью динамического подхода к толкованию. В рамках этого подхода суд должен ориентироваться не только на намерения законодателя, принявшего закон в прошлом, но и на то, как соответствующую норму мог бы понимать воображаемый разумный законодатель в современных условиях. Эта концепция является составляющей динамического подхода к толкованию норм: толкование может со временем меняться, поскольку юридические предписания не всегда успевают за развитием общественных отношений.

Руководитель КХС ВС отметила, что толкование не может быть сведено к формализованному алгоритму и должно осуществляться комплексно, с применением различных способов интерпретации. Она обратила внимание на практику Большой Палаты ВС, которая подчеркивает необходимость системного подхода к толкованию законодательства — с учетом взаимосвязи норм, правовой природы отношений и разумных целей правового регулирования.

Иллюстрируя эти подходы, Лариса Рогач привела практику объединенной палаты КХС ВС по делу № 922/3456/23. Суд, применяя телеологический способ толкования с учетом принципов справедливости и разумности, а также положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пришел к выводу, что санкция, предусмотренная ч. 3 ст. 228 ГК Украины, имеет исключительный характер и может применяться только при соблюдении критериев пропорциональности, определенных практикой ЕСПЧ. Обобщая, председатель КХС ВС подчеркнула, что именно комплексное толкование норм права обеспечивает не формальную, а содержательную правовую определенность, соответствующую современным требованиям правового государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.