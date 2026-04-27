В ВАКС внедряют искусственный интеллект, но решения судей он не заменит

ИИ рассматривают как вспомогательный инструмент для работы с данными.

В Высшем антикоррупционном суде работают над внедрением искусственного интеллекта в систему правосудия. Об этом во время IV муткорта по судейской этике рассказал руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

По его словам, базовые принципы использования ИИ в ВАКС утвердили еще в 2024 году, однако стремительное развитие технологий требует постоянного обновления нормативной базы.

«Внедрение ИИ является неотъемлемой частью цифровизации суда, предусмотренной Стратегией ВАКС на 2026–2028 годы», — подчеркнул руководитель аппарата.

Среди ключевых вызовов — баланс между инновациями и кибербезопасностью. Уже сейчас в суде тестируют сервисы автоматического транскрибирования (преобразования аудио в текст) судебных заседаний.

В то же время Богдан Крикливенко подчеркнул: ИИ не может использоваться для принятия судебных решений, однако он является незаменимым помощником для анализа больших массивов данных из открытых источников.

