У ВАКС впроваджують штучний інтелект, але рішення суддів він не замінить

15:18, 27 квітня 2026
ШІ розглядають як допоміжний інструмент для роботи з даними.
У ВАКС впроваджують штучний інтелект, але рішення суддів він не замінить
У Вищому антикорупційному суді працюють над впровадженням штучного інтелекту в систему правосуддя. Про це під час IV муткорту із суддівської етики розповів керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

За його словами, базові принципи використання ШІ у ВАКС затвердили ще у 2024 році, однак стрімкий розвиток технологій потребує постійного оновлення нормативної бази.

«Впровадження ШІ є невід’ємною частиною цифровізації суду, передбаченої Стратегією ВАКС на 2026–2028 роки», — наголосив очільник апарату.

Серед ключових викликів — баланс між інноваціями та кібербезпекою. Уже зараз у суді тестують сервіси автоматичного транскрибування (перетворення аудіо в текст) судових засідань.

Водночас Богдан Крикливенко підкреслив: ШІ не може бути використаний для ухвалення судових рішень, проте він є незамінним помічником для аналізу великих масивів даних із відкритих джерел.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

Комітет Ради збирається заради розгляду законопроєкту про відновлення конкурсів на державну службу

Конкурси на державну службу будуть відновлювати  згідно з встановленим графіком.

