У ВАКС впроваджують штучний інтелект, але рішення суддів він не замінить

ШІ розглядають як допоміжний інструмент для роботи з даними.

У Вищому антикорупційному суді працюють над впровадженням штучного інтелекту в систему правосуддя. Про це під час IV муткорту із суддівської етики розповів керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

За його словами, базові принципи використання ШІ у ВАКС затвердили ще у 2024 році, однак стрімкий розвиток технологій потребує постійного оновлення нормативної бази.

«Впровадження ШІ є невід’ємною частиною цифровізації суду, передбаченої Стратегією ВАКС на 2026–2028 роки», — наголосив очільник апарату.

Серед ключових викликів — баланс між інноваціями та кібербезпекою. Уже зараз у суді тестують сервіси автоматичного транскрибування (перетворення аудіо в текст) судових засідань.

Водночас Богдан Крикливенко підкреслив: ШІ не може бути використаний для ухвалення судових рішень, проте він є незамінним помічником для аналізу великих масивів даних із відкритих джерел.

