Первый ААС разъяснил порядок возврата судебного сбора по решению суда

Плательщикам разъяснили, куда и с какими документами обращаться для возврата средств.

Учитывая внесенные приказом Министерства финансов Украины от 26.11.2024 № 606 изменения в Порядок возврата (перечисления) средств, ошибочно или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 3 сентября 2013 года № 787, сообщаем порядок возврата судебного сбора по решению суда.

Когда возможен возврат судебного сбора

Частью первой статьи 7 Закона Украины «О судебном сборе» определены случаи, когда уплаченная сумма судебного сбора возвращается по ходатайству лица, которое его уплатило, по постановлению суда.

В соответствии с частью пятой статьи 7 Закона Украины «О судебном сборе» возврат уплаченной суммы судебного сбора осуществляется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти по обеспечению реализации государственной финансовой политики.

Общие правила возврата средств

Возврат ошибочно или излишне зачисленных в бюджет налогов, сборов, платежей и других доходов бюджетов осуществляется в соответствии с Порядком возврата (перечисления) средств, ошибочно или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 03.09.2013 № 787 (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 3 раздела I Порядка возврат (перечисление) платежей в национальной валюте осуществляется на счета получателей средств, открытые в банках или у небанковских поставщиков платежных услуг, либо в Казначействе, указанные в представлении (заключении, уведомлении) органов, контролирующих взимание поступлений в бюджет, органов, ведущих учет задолженности в разрезе заемщиков.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 16.02.2011 № 106 «Некоторые вопросы ведения учета налогов и сборов (обязательных платежей) и других доходов бюджета» определено, что суды являются органами, контролирующими взимание поступлений в бюджет по кодам бюджетной классификации 22030100 «Судебный сбор».

Пунктом 5 раздела I Порядка определено, что возврат (перечисление) ошибочно или излишне зачисленных в бюджет или возврат на единый счет (в случае его использования) налогов, сборов, пени, платежей и других доходов бюджетов, или перечисление между видами доходов и бюджетами средств, ошибочно и/или излишне зачисленных в соответствующие бюджеты через единый счет, осуществляется по представлению (заключению, уведомлению) органов, контролирующих взимание поступлений в бюджет.

Порядок подачи заявления

Заявление о возврате (перечислении) средств из бюджета составляется и подается плательщиком в орган, контролирующий взимание поступлений в бюджет, по платежу, подлежащему возврату, с обязательным указанием информации в следующей последовательности:

- наименование плательщика (субъекта хозяйствования) (латинскими буквами в случае возврата средств в иностранной валюте);

- код по ЕГРПОУ (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (латинскими буквами в случае возврата средств в иностранной валюте);

- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер) или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые в силу своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеют отметку в паспорте);

- дата и номер судебного решения, вступившего в законную силу (в случае возврата судебного сбора, за исключением ошибочно зачисленного);

- местонахождение юридического лица или место жительства физического лица (латиницей в случае возврата средств в иностранной валюте);

- номер контактного телефона (по соглашению);

- сумма средств, подлежащая возврату (перечислению);

- причина возврата (перечисления) средств из бюджета;

- наименование банка или небанковского поставщика платежных услуг;

- местонахождение банка (в случае возврата средств в иностранной валюте (латиницей)), в котором открыт счет получателя средств, и реквизиты такого счета (латиницей в случае возврата средств в иностранной валюте);

- номер карточного счета получателя средств (IBAN).

Вместе с заявлением о возврате (перечислении) средств из бюджета плательщик подает в орган, контролирующий поступления в бюджет, оригинал или копию платежной инструкции, подтверждающей перечисление средств в бюджет.

Учитывая изложенное, для возврата судебного сбора по судебному решению, вступившему в законную силу, плательщику необходимо обратиться с заявлением о возврате средств из бюджета в суд, на счета которого был уплачен судебный сбор.

