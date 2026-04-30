ВККС утвердила результаты тестирования в рамках конкурсов в СОАС и СААС

18:27, 30 апреля 2026
К четвертому этапу квалификационного экзамена допущены 102 кандидата на должность судьи СОАС и 62 кандидата на должность судьи СААС.
Высшая квалификационная комиссия судей 29 апреля приняла решение об утверждении кодированных и декодированных результатов тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда, составленного кандидатами:

27 апреля 2026 года в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в Специализированном апелляционном административном суде, объявленного решениями Комиссии от 29 октября 2025 года № 194/зп-25;

28 апреля 2026 года в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде, объявленного решениями Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25.

К четвертому этапу квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего суда) допущены:

  • 102 кандидата на должность судьи Специализированного окружного административного суда;
  • 62 кандидата на должность судьи Специализированного апелляционного административного суда.

«Сообщение о назначении четвертого этапа квалификационного экзамена — выполнения практического задания по специализации Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, а также графики экзамена будут обнародованы после принятия Комиссией соответствующих решений», — добавили в Комиссии.

  

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Недострой можно делить без ввода в эксплуатацию — позиция БП ВС

БП ВС признала, что объект незавершенного строительства как вещь sui generis может быть разделен путем признания права на долю даже без ввода в эксплуатацию.

Минцифры внедряет новый порядок инспектирования игорного оборудования: что он предусматривает

Государство утвердит прозрачный механизм инспектирования игорных автоматов и онлайн-систем для гарантирования корректности игровых алгоритмов.

Минобороны запретит привлекать психологов в ВСУ к боевым выходам и «непрофильным» задачам

Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии.

Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

