ВККС затвердила результати тестування в межах конкурсів до СОАС та СААС

До четвертого етапу кваліфікаційного іспиту допущено 102 кандидати на посаду судді СОАС та 62 кандидати на посаду судді СААС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 29 квітня ухвалила рішення про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду, складеного кандидатами:

27 квітня 2026 року у межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді, оголошеного рішеннями Комісії від 29 жовтня 2025 року № 194/зп-25;

28 квітня 2026 року у межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді, оголошеного рішеннями Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25.

До четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду) допущено:

102 кандидати на посаду судді Спеціалізованого окружного адміністративного суду;

62 кандидати на посаду судді Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

«Повідомлення про призначення четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – виконання практичного завдання зі спеціалізації Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, а також графіки іспиту буде оприлюднено після ухвалення Комісією відповідних рішень», - додали у Комісії.

