  1. Суд инфо
  2. / В Украине

Совет судей назвал самые перегруженные окружные админсуды Украины – список

14:46, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Киевский, Житомирский и Одесский окружные админсуды стали самыми перегруженными в Украине.
Совет судей назвал самые перегруженные окружные админсуды Украины – список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский окружной административный суд занял первое место среди окружных административных судов Украины по уровню нагрузки в I квартале 2026 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные Советом судей Украины.

За первые три месяца 2026 года в суд поступило 16 127 дел и материалов на 29 судей. Это в среднем 556 дел и материалов на одного судью.

Вторым по нагрузке стал Житомирский окружной административный суд. В него поступило 15 817 дел и материалов. В среднем это составляет 832 дела и материала на одного судью.

В суде отмечают, что текущая нагрузка в 15 раз превышает нормативную. По подсчетам Совета судей Украины, для обеспечения работы в условиях нынешнего объема поступления дел Житомирскому окружному административному суду необходимо 289 судей.

Третье место по уровню нагрузки занял Одесский окружной административный суд, где за этот период поступило 13 549 дел на 35 судей, что в среднем составляет 385 материалов на одного судью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

РСУ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

ВСП принял решение об увольнении судьи Владимира Байталюка, несмотря на его больничный

ВСП принял решение об увольнении судьи Байталюка, несмотря на ходатайство об отложении рассмотрения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]