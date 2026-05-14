Совет судей назвал самые перегруженные окружные админсуды Украины – список

Киевский, Житомирский и Одесский окружные админсуды стали самыми перегруженными в Украине.

Киевский окружной административный суд занял первое место среди окружных административных судов Украины по уровню нагрузки в I квартале 2026 года.

Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные Советом судей Украины.

За первые три месяца 2026 года в суд поступило 16 127 дел и материалов на 29 судей. Это в среднем 556 дел и материалов на одного судью.

Вторым по нагрузке стал Житомирский окружной административный суд. В него поступило 15 817 дел и материалов. В среднем это составляет 832 дела и материала на одного судью.

В суде отмечают, что текущая нагрузка в 15 раз превышает нормативную. По подсчетам Совета судей Украины, для обеспечения работы в условиях нынешнего объема поступления дел Житомирскому окружному административному суду необходимо 289 судей.

Третье место по уровню нагрузки занял Одесский окружной административный суд, где за этот период поступило 13 549 дел на 35 судей, что в среднем составляет 385 материалов на одного судью.

