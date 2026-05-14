Рада суддів назвала найбільш перевантажені окружні адмінсуди України – список

14:46, 14 травня 2026
Київський, Житомирський та Одеський окружні адмінсуди стали найперевантаженішими в Україні.
Київський окружний адміністративний суд посів перше місце серед окружних адміністративних судів України за рівнем навантаження у І кварталі 2026 року.

Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені Радою суддів України.

За перші три місяці 2026 року до суду надійшло 16 127 справ та матеріалів на 29 суддів. Це в середньому 556 справ та матеріалів на одного суддю.

Другим за навантаженням уже Житомирський окружний адміністративний суд. До нього надійшло 15 817 справ та матеріалів. У середньому це становить 832 справи і матеріали на одного суддю.

У суді зазначають, що поточне навантаження у 15 разів перевищує нормативне. За підрахунками Ради суддів України, для забезпечення роботи в умовах нинішнього обсягу надходження справ Житомирському окружному адміністративному суду необхідно 289 суддів.

Третє місце за рівнем навантаження посів Одеський окружний адміністративний суд, де за цей період надійшло 13 549 справ на 35 суддів, що в середньому становить 385 матеріалів на одного суддю.

