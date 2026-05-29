ВККС, Верховный Суд, ВСП и КСУ: как выросла зарплата в судебной власти в 2026 году

Средняя зарплата в судебной власти за первые четыре месяца 2026 года составила 55,53 тыс. грн.

Министерство финансов Украины обнародовало данные по оплате труда в органах судебной власти за январь–апрель 2026 года.

Согласно информации, средняя заработная плата в судебной системе за этот период составила 55,53 тыс. грн. В апреле средний показатель достиг 62,05 тыс. грн.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности — в среднем 97,38 тыс. грн.

Второе место по уровню зарплат заняла Высшая квалификационная комиссия судей Украины, где средний показатель за четыре месяца составил 72,97 тыс. грн. При этом в апреле средняя зарплата в ВККС достигла 113,25 тыс. грн.

В тройку лидеров также вошел Высший антикоррупционный суд со средней зарплатой 59,38 тыс. грн.

Самый низкий средний уровень оплаты труда среди указанных учреждений зафиксирован в Национальной школе судей Украины — 43,97 тыс. грн за первые четыре месяца 2026 года.

Среди других учреждений судебной системы показатели выглядят следующим образом:

Верховный Суд — 55,01 тыс. грн;

Высший совет правосудия — 58,17 тыс. грн;

Государственная судебная администрация Украины — 51,45 тыс. грн;

Конституционный Суд Украины — 48,74 тыс. грн;

Служба судебной охраны — 49,01 тыс. грн;

Национальная школа судей Украины — 43,97 тыс. грн.

В Минфине добавили, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

