  1. Суд інфо

ВККС, Верховний Суд, ВРП та КСУ: як зросла зарплата у судовій владі у 2026 році

12:19, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Середня зарплата у судовій владі за перші чотири місяці 2026 року становила 55,53 тис. грн.
ВККС, Верховний Суд, ВРП та КСУ: як зросла зарплата у судовій владі у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України оприлюднило дані щодо оплати праці в органах судової влади за січень–квітень 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з інформацією, середня заробітна плата в судовій системі за цей період склала 55,53 тис. грн. У квітні середній показник досяг 62,05 тис. грн.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Вищому суді з питань інтелектуальної власності — в середньому 97,38 тис. грн.  

Друге місце за рівнем зарплат посіла Вища кваліфікаційна комісія суддів України, де середній показник за чотири місяці становив 72,97 тис. грн. При цьому у квітні середня зарплата у ВККС сягнула 113,25 тис. грн.

До трійки лідерів також увійшов Вищий антикорупційний суд із середньою зарплатою 59,38 тис. грн.

Найнижчий середній рівень оплати праці серед зазначених установ зафіксовано у Національній школі суддів України — 43,97 тис. грн за перші чотири місяці 2026 року.

Серед інших установ судової системи показники виглядають так:

Верховний Суд — 55,01 тис. грн;

Вища рада правосуддя — 58,17 тис. грн;

Державна судова адміністрація України — 51,45 тис. грн;

Конституційний Суд України — 48,74 тис. грн;

Служба судової охорони — 49,01 тис. грн;

Національна школа суддів України — 43,97 тис. грн.

У Мінфіні додали, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС КСУ Верховний Суд ДСА ВАКС ВРП Служба судової охорони НШСУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Авто, вилучене на потреби ЗСУ, неможливо повернути до кінця війни — що кажуть суди

При вилученні майна на потреби ЗСУ повернення реквізованих активів майже не застосовується, тоді як основним способом захисту стає стягнення компенсації.

ВРП відсторонила суддю Великої Палати Верховного Суду Жанну Єленіну на час досудового розслідування

Жанну Єленіну, суддю Верховного Суду, відсторонено від здійснення правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя: це тимчасовий процесуальний захід, який застосовується у зв’язку з кримінальним переслідуванням.

Як стягнути аліменти з військовослужбовця: що передбачає закон та як працює механізм утримання

Після рішення суду аліменти з військовослужбовців утримуються з грошового забезпечення через механізм виконавчого провадження.

Українці можуть втратити право на житло через тривале перебування за кордоном

Тривале проживання за кордоном може стати підставою для втрати права користування житлом, однак автоматично такого наслідку закон не передбачає.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]