ВККС, Верховний Суд, ВРП та КСУ: як зросла зарплата у судовій владі у 2026 році

Середня зарплата у судовій владі за перші чотири місяці 2026 року становила 55,53 тис. грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України оприлюднило дані щодо оплати праці в органах судової влади за січень–квітень 2026 року.

Згідно з інформацією, середня заробітна плата в судовій системі за цей період склала 55,53 тис. грн. У квітні середній показник досяг 62,05 тис. грн.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Вищому суді з питань інтелектуальної власності — в середньому 97,38 тис. грн.

Друге місце за рівнем зарплат посіла Вища кваліфікаційна комісія суддів України, де середній показник за чотири місяці становив 72,97 тис. грн. При цьому у квітні середня зарплата у ВККС сягнула 113,25 тис. грн.

До трійки лідерів також увійшов Вищий антикорупційний суд із середньою зарплатою 59,38 тис. грн.

Найнижчий середній рівень оплати праці серед зазначених установ зафіксовано у Національній школі суддів України — 43,97 тис. грн за перші чотири місяці 2026 року.

Серед інших установ судової системи показники виглядають так:

Верховний Суд — 55,01 тис. грн;

Вища рада правосуддя — 58,17 тис. грн;

Державна судова адміністрація України — 51,45 тис. грн;

Конституційний Суд України — 48,74 тис. грн;

Служба судової охорони — 49,01 тис. грн;

Національна школа суддів України — 43,97 тис. грн.

У Мінфіні додали, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.