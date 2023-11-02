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Объяснял неуплату алиментов невозможностью трудоустроиться водителем из-за ограничения права выезда за границу: ВС оставил в силе приговор в отношении отца

14:36, 2 ноября 2023
Верховный Суд отметил, что мужчина не пытался трудоустроиться в Украине, без уважительных причин официально не работал, не состоял на учете в центре занятости и не оказывал материальную помощь на содержание трех дочерей.
Объяснял неуплату алиментов невозможностью трудоустроиться водителем из-за ограничения права выезда за границу: ВС оставил в силе приговор в отношении отца
Изображение: freepik.com
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Невыполнение в течение года отцом трех несовершеннолетних детей обязанностей по их материальному обеспечению из-за невозможности трудоустроиться водителем международных перевозок по причине ограничения права мужчин на выезд за пределы Украины не является достаточным основанием для непривлечения его к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 164 УК Украины).

З таким висновком погодився Верховний Суд, залишивши без змін судові рішення міськрайонного та апеляційного судів. Відповідно до вироку чоловік був засуджений до покарання у виді обмеження волі на 1 рік за те, що протягом року злісно ухилявся від сплати встановлених за рішеннями судів аліментів на утримання трьох дочок. Це призвело до виникнення заборгованості за вказаний період у розмірі майже 175 тис. грн.

У касаційній скарзі захисник вказував, що, на його думку, суди не врахували, що обвинувачений мав реальні труднощі з працевлаштуванням, а тому несплата ним коштів на утримання дітей не є злісним ухиленням від сплати аліментів.

У своєму рішенні Верховний Суд зазначив, що чоловік не намагався працевлаштуватися в Україні, без поважних причин офіційно не працював, не перебував на обліку в центрі зайнятості й не надавав матеріальної допомоги на утримання дітей.

Крім того, жодними об’єктивними даними не підтверджена поважність причин чи вимушеність несплати аліментів. Натомість з установлених у цьому кримінальному провадженні обставин видно, що умисні дії чоловіка фактично полягали у тривалому пасивному ігноруванні виконання покладених на нього обов’язків зі сплати коштів на утримання дітей. І це свідчить саме про злісний характер ухилення від сплати аліментів.

Тому посилання в касаційній скарзі захисника на неправильне застосування судами закону про кримінальну відповідальність під час засудження чоловіка за ухилення від сплати аліментів є необґрунтованим.

Постанова ККС ВС від 28 вересня 2023 року у справі № 495/922/21 (провадження № 51-269км23).

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