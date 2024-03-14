Дискриминация на работе: 7 ключевых решений ЕСПЧ

Дайджест практики Европейского суда по правам человека содержит решения по вопросам дискриминации на работе.

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Дискриминацией на рабочем месте считается негативное отношение к сотрудникам со стороны работодателей на основании личных характеристик, которые не имеют прямого отношения к профессиональной деятельности.

Что об этом говорит ЕСПЧ, сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Дайджест практики Европейского суда по правам человека содержит решения по вопросам дискриминации на работе.

У документі наведені рішення ЄСПЛ та висновки у справах:

«Юрчич проти Хорватії» (Jurčić v. Croatia): Відмова вагітній жінці у працевлаштуванні або наданні пільг, пов'язаних з працевлаштуванням, через її вагітність становить пряму дискримінацію за ознакою статі, яка не може бути виправдана фінансовими інтересами держави. «Костеський проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (Kosteski V. The Former Yugoslav Republic Of Macedonia): Віросповідання не є привілеєм при звільнення від роботи, якщо людина не надала жодних доказів щодо своїх переконань і відмовилася це зробити. «Обаса проти Сполученого Королівства» (Obasa V. The United Kingdom): Розгляд вимог про наявність чи відсутність дискримінації на роботі має відбуватися з дотриманням розумних строків. «Хоппен та профспілка працівників Ab Amber Grid Employees проти Литви» (Hoppen and Trade Union of Ab Amber Grid Employees V. Lithuania): Дискримінація за ознакою приналежності до профспілки потребує належного доведення. «Морару та Марін проти Румунії» (Moraru And Marin V. Romania): Різниця у віці виходу на пенсію між чоловіками та жінками є дискримінацією за ознакою статі. «Емель Бойраз проти Туреччини» (Emel Boyraz V. Turkey): Звільнення з посади лише за ознакою статі негативно впливає на ідентичність, самосприйняття та самоповагу особи і, як наслідок, на її приватне життя та є дискримінацією. «Стек та інші проти Сполученого Королівства» (Stack and Others V. United Kingdom): Різниця в державному пенсійному віці між чоловіками та жінками у Сполученому Королівстві спочатку мала на меті виправити несприятливе економічне становище жінок. Вона продовжувала бути розумно та об'єктивно виправданою на цій підставі до того часу, поки соціальні та економічні зміни не усунули потребу в особливому ставленні до жінок.

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