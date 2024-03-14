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  1. Судова практика
  2. / Європейський суд з прав людини

Дискримінація на роботі: 7 ключових рішень ЄСПЛ

20:21, 14 березня 2024
Дайджест практики Європейського суду з прав людини містить рішення щодо питань дискримінації на роботі.
Дискримінація на роботі: 7 ключових рішень ЄСПЛ
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Дискримінацією на робочому місці вважається негативне ставлення до співробітників з боку роботодавців на підставі особистих характеристик, які не мають прямого відношення до професійної діяльності.

Що про це говорить ЄСПЛ, повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

Дайджест практики Європейського суду з прав людини містить рішення щодо питань дискримінації на роботі.

У документі наведені рішення ЄСПЛ та висновки у справах:

  1. «Юрчич проти Хорватії» (Jurčić v. Croatia): Відмова вагітній жінці у працевлаштуванні або наданні пільг, пов'язаних з працевлаштуванням, через її вагітність становить пряму дискримінацію за ознакою статі, яка не може бути виправдана фінансовими інтересами держави.
  2. «Костеський проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (Kosteski V. The Former Yugoslav Republic Of Macedonia): Віросповідання не є привілеєм при звільнення від роботи, якщо людина не надала жодних доказів щодо своїх переконань і відмовилася це зробити.
  3. «Обаса проти Сполученого Королівства» (Obasa V. The United Kingdom): Розгляд вимог про наявність чи відсутність дискримінації на роботі має відбуватися з дотриманням розумних строків.
  4. «Хоппен та профспілка працівників Ab Amber Grid Employees проти Литви» (Hoppen and Trade Union of Ab Amber Grid Employees V. Lithuania): Дискримінація за ознакою приналежності до профспілки потребує належного доведення.
  5. «Морару та Марін проти Румунії» (Moraru And Marin V. Romania): Різниця у віці виходу на пенсію між чоловіками та жінками є дискримінацією за ознакою статі.
  6. «Емель Бойраз проти Туреччини» (Emel Boyraz V. Turkey): Звільнення з посади лише за ознакою статі негативно впливає на ідентичність, самосприйняття та самоповагу особи і, як наслідок, на її приватне життя та є дискримінацією.
  7. «Стек та інші проти Сполученого Королівства» (Stack and Others V. United Kingdom): Різниця в державному пенсійному віці між чоловіками та жінками у Сполученому Королівстві спочатку мала на меті виправити несприятливе економічне становище жінок. Вона продовжувала бути розумно та об'єктивно виправданою на цій підставі до того часу, поки соціальні та економічні зміни не усунули потребу в особливому ставленні до жінок.

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