Бундестаг знову провалив голосування за надання Україні далекобійних ракет Taurus

Напередодні проти передачі цих ракет висловився канцлер ФРН Олаф Шольц.

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У четвер, 14 березня, німецький Бундестаг знову не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомило видання DW.

Більшість депутатів проголосували проти проєкту резолюції із вимогою поставити далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.

Загалом у голосуванні взяли участь 690 депутатів. 495 депутатів проголосували проти, 190 - за, 5 утрималися. Парламентська група ХДС/ХСС налічує 197 депутатів.

Нагадаємо, напередодні проти передачі цих ракет на засіданні Бундестагу вкотре висловився канцлер ФРН Олаф Шольц. На думку глави уряду, постачання крилатих ракет великої дальності зробить ФРН учасником війни.

Раніше ми писали, що Бундестаг проголосував проти поставок ракет Taurus в Україну.

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