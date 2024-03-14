Бундестаг снова провалил голосование за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus

Накануне против передачи этих ракет высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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В четверг, 14 марта, немецкий Бундестаг снова не поддержал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщило издание DW.

Большинство депутатов проголосовало против проекта резолюции с требованием поставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине.

Всего в голосовании приняло участие 690 депутатов. 495 депутатов проголосовали против, 190 – за, 5 воздержались. Парламентская группа ХДС/ХСС насчитывает 197 депутатов.

Напомним, накануне против передачи этих ракет на заседании Бундестага в очередной раз высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. По мнению главы правительства, поставки крылатых ракет большой дальности сделают ФРГ участником войны.

Ранее сообщалось, что Бундестаг проголосовал против поставок ракет Taurus в Украину.

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