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  1. В Украине

На Днепропетровщине разоблачили нефтяных воров, которые выкачали более 50 тысяч литров топлива стоимостью более чем 1,5 млн гривен

20:33, 14 марта 2024
Нацполиция ликвидировала преступную группу, которая систематически похищала у государственного предприятия нефтесырье с центральных магистралей.
На Днепропетровщине разоблачили нефтяных воров, которые выкачали более 50 тысяч литров топлива стоимостью более чем 1,5 млн гривен
Источник фото: npu.gov.ua
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Правоохранители Национальной полиции пресекли деятельность преступной группы, которая регулярно воровала нефтесырье из государственных нефтепроводов.

Согласно данным Национальной полиции, сообщники преступной группировки несанкционированно вмешались в нефтепроводы в Днепропетровской и Полтавской областях, монтируя на месте повреждений высоконапорные краны и специальное оборудование. С помощью этих средств они выкачивали нефть из государственных трубопроводов, успев завладеть более 50 тысячами литров горючего на сумму более полутора миллионов гривен. Кроме того, указанные действия привели к убыткам в полмиллиона гривен из-за повреждения нефтепроводов.

Специалисты из Департамента уголовного розыска обнаружили организатора преступной группы и шестерых его сообщников, включая жителей Полтавской области, Кривого Рога и владельца нефтебазы в Черкасской области. При участии работников НАК "Нафтогаз" установлены места повреждения нефтепроводов. Преступники перекачивали нефть с помощью специального оборудования в транспортные средства, а затем перегружали топливо в бензовозы для его дальнейшей переработки и продажи. Чтобы избежать срабатывания сигнализации, они заменяли украденное топливо на воду.

Сейчас пятеро участников преступной группы, включая организатора, задержаны непосредственно после совершения преступления в Днепропетровской области. Суд решил применить к ним меру пресечения в виде содержания под стражей. Всем фигурантам группировки сообщено о подозрении за повреждение объектов магистральных нефтепроводов, за что им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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