На Дніпропетровщині викрили нафтових злодіїв, які викачали понад 50 тисяч літрів пального вартістю більш ніж 1,5 млн гривень

Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка систематично викрадала у державного підприємства нафтосировину з центральних магістралей.

Джерело фото: npu.gov.ua

Правоохоронці Національної поліції припинили діяльність злочинної групи, яка регулярно крала нафтосировину з державних нафтопроводів.

Згідно з даними Національної поліції, спільники злочинної угруповання несанкціоновано втрутилися в нафтопроводи у Дніпропетровській та Полтавській областях, монтуючи на місці пошкоджень високотискові крани та спеціальне обладнання. За допомогою цих засобів вони викачували нафту з державних трубопроводів, встигнувши заволодіти понад 50 тисячами літрів пального на суму понад півтора мільйона гривень. Крім того, зазначені дії призвели до збитків у півмільйона гривень через пошкодження нафтопроводів.

Спеціалісти з Департаменту кримінального розшуку виявили організатора злочинної групи та шістьох його спільників, включаючи мешканців Полтавської області, Кривого Рогу та власника нафтобази в Черкаській області. За участі працівників НАК "Нафтогаз" встановлено місця пошкодження нафтопроводів. Злочинці перекачували нафту за допомогою спеціального обладнання в транспортні засоби, а потім перевантажували пальне у бензовози для його подальшої переробки та продажу. Щоб уникнути спрацювання сигналізації, вони замінювали украдене пальне на воду.

Наразі п'ятьох учасників злочинної групи, включаючи організатора, затримано безпосередньо після вчинення злочину в Дніпропетровській області. Суд вирішив застосувати до них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Всім фігурантам угруповання повідомлено про підозру за пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, за що їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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