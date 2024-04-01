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Руководил мотоциклом в состоянии опьянения: суд применил к несовершеннолетнему правонарушителю из многодетной семьи меру воздействия

18:23, 1 апреля 2024
Особенности возрастной психологии несовершеннолетних позволяют ограничиться по отношению к таким лицам сравнительно более мягкими мерами, достаточными для обеспечения их исправления и перевоспитания, — суд.
Руководил мотоциклом в состоянии опьянения: суд применил к несовершеннолетнему правонарушителю из многодетной семьи меру воздействия
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Ровенский апелляционный суд применил к несовершеннолетнему правонарушителю из многодетной семьи меру влияния.

И отменив постановление местного суда в части наложения на 16-летнего студента Высшего профессионального училища административного взыскания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие страхового полиса о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца мотоцикла «Lifan» в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами в течение года своим решением передал правонарушителя под надзор отца. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Торік наприкінці жовтня після другої години ночі працівники патрульної поліції зупинили в одному з сіл Рівненського району мотоцикл, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Оскільки 16-річний юнак відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння, не мав посвідчення водія і страховки на транспортний засіб, правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 та ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП).

Суд першої інстанції провадження у справі про притягнення молодого чоловіка до адміністративної відповідальності за непред’явлення посвідчення водія закрив у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Однак визнав його винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 130 КУпАП, і застосував адміністративне стягнення — 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Захисник оскаржив постанову суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду. Не оспорюючи рішення суду в частині інкримінованих його довірителеві адміністративних правопорушень, просив скасувати постанову місцевого суду в частині накладеного адміністративного стягнення та передати неповнолітнього під нагляд батьку.

Рівненський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу захисника, застосувавши норми ст. 24-1 КУпАП, у якій визначені заходи впливу до неповнолітніх правопорушників. 

Суду відомо, що юнак здобуває професію тракториста машиніста с/г виробництва, слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, а також навчається на водія автотранспортних засобів категорії «С» в одному з Вищих професійних училищ.

Апеляційний суд прийшов до висновку, що до неповнолітнього необхідно застосувати заходи впливу, передавши під нагляд батька, оскільки порушник виховується в багатодітній родині, має позитивні характеристики з місць навчання та проживання, є студентом і не має доходу, а позбавлення права керування транспортними засобами може призвести до його відрахування з навчального закладу.

Скасовуючи оскаржувану постанову в частині накладення на студента стягнення, суд апеляційної інстанції взяв до уваги визнання вини і щире каяття юнака, матеріальний стан родини, для якої сплата штрафу в розмірі 17 000 гривень є надмірним тягарем.

Особливості вікової психології неповнолітніх дають змогу обмежитися щодо таких осіб порівняно більш м’якими заходами, достатніми для забезпечення їх виправлення і перевиховання. Суспільство не має права висувати до неповнолітніх такі самі суворі вимоги, як до своїх дорослих членів.

Зрештою, таке рішення апеляційного суду надає змогу юнакові отримати професію, стабільний дохід і посісти гідне місце в суспільстві.

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