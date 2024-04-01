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Керував мотоциклом у стані сп’яніння: суд застосував до неповнолітнього правопорушника з багатодітної сім’ї захід впливу

18:23, 1 квітня 2024
Особливості вікової психології неповнолітніх дають змогу обмежитися щодо таких осіб порівняно більш м’якими заходами, достатніми для забезпечення їх виправлення і перевиховання, — суд.
Керував мотоциклом у стані сп’яніння: суд застосував до неповнолітнього правопорушника з багатодітної сім’ї захід впливу
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Рівненський апеляційний суд застосував до неповнолітнього правопорушника з багатодітної сім’ї захід впливу.

Та, скасувавши постанову місцевого суду в частині накладення на 16-річного студента Вищого професійного училища адміністративного стягнення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та відсутність страхового полісу про  укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника мотоцикла «Lifan» стягнення в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами упродовж року, своїм рішенням передав правопорушника під нагляд батька.  Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд. 

Торік наприкінці жовтня після другої години ночі працівники патрульної поліції зупинили в одному з сіл Рівненського району мотоцикл, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Оскільки 16-річний юнак відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння, не мав посвідчення водія і страховки на транспортний засіб, правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 та ч. 1 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП).

Суд першої інстанції провадження у справі про притягнення молодого чоловіка до адміністративної відповідальності за непред’явлення посвідчення водія закрив у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Однак визнав його винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 130 КУпАП, і застосував адміністративне стягнення — 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Захисник оскаржив постанову суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду. Не оспорюючи рішення суду в частині інкримінованих його довірителеві адміністративних правопорушень, просив скасувати постанову місцевого суду в частині накладеного адміністративного стягнення та передати неповнолітнього під нагляд батьку.

Рівненський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу захисника, застосувавши норми ст. 24-1 КУпАП, у якій визначені заходи впливу до неповнолітніх правопорушників. 

Суду відомо, що юнак здобуває професію тракториста машиніста с/г виробництва, слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, а також навчається на водія автотранспортних засобів категорії «С» в одному з Вищих професійних училищ.

Апеляційний суд прийшов до висновку, що до неповнолітнього необхідно застосувати заходи впливу, передавши під нагляд батька, оскільки порушник виховується в багатодітній родині, має позитивні характеристики з місць навчання та проживання, є студентом і не має доходу, а позбавлення права керування транспортними засобами може призвести до його відрахування з навчального закладу.

Скасовуючи оскаржувану постанову в частині накладення на студента стягнення, суд апеляційної інстанції взяв до уваги визнання вини і щире каяття юнака, матеріальний стан родини, для якої сплата штрафу в розмірі 17 000 гривень є надмірним тягарем.

Особливості вікової психології неповнолітніх дають змогу обмежитися щодо таких осіб порівняно більш м’якими заходами, достатніми для забезпечення їх виправлення і перевиховання. Суспільство не має права висувати до неповнолітніх такі самі суворі вимоги, як до своїх дорослих членів.

Зрештою, таке рішення апеляційного суду надає змогу юнакові отримати професію, стабільний дохід і посісти гідне місце в суспільстві.

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