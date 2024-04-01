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З 1 квітня в Україні змінено розмір мінімального страхового внеску

22:36, 1 квітня 2024
З 1 квітня, у зв’язку зі збільшення мінімальної зарплати, зріс розмір мінімального страхового внеску.
З 1 квітня в Україні змінено розмір мінімального страхового внеску
Фото: dtkt.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що з 1 квітня в країні змінено розмір мінімального страхового внеску.

Відповідно до Закону України від 9.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» з 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата складає 8 000 грн, що впливає на зміну розмірів виплат та внесків, які залежать від цього показника.

Зокрема, з 1 квітня збільшено розмір мінімального страхового внеску, який становить 22 % від розміру мінімальної заробітної плати.

Таким чином, для зарахування до страхового стажу одного повного місяця застрахованою особою/за застраховану особу має бути сплачено страховий внесок у розмірі не менше 1760 грн (з 1.04.2024).

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