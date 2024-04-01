С 1 апреля в Украине изменен размер минимального страхового взноса

С 1 апреля, в связи с увеличением минимальной зарплаты, вырос размер минимального страхового взноса.

Фото: dtkt.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что с 1 апреля в стране изменен размер минимального страхового взноса.

Согласно Закону Украины от 9.11.2023 г. № 3460-IX «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» с 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата составляет 8 000 грн, что влияет на изменение размеров выплат и взносов, зависящих от этого показателя.

В частности, с 1 апреля увеличен размер минимального страхового взноса, который составляет 22% от размера минимальной заработной платы.

Таким образом, для зачисления в страховой стаж одного полнолуния застрахованным лицом/за застрахованное лицо должен быть уплачен страховой взнос в размере не менее 1760 грн (с 1.04.2024).

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