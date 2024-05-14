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Сел за руль в состоянии опьянения: апелляционный суд передал несовершеннолетнего лицеиста из многодетной семьи под наблюдение матери

13:53, 14 мая 2024
Местный суд назначил штраф юноше и лишил права управлять автомобилем в течение 5 лет, но он подал апелляцию, раскаялся и подчеркнул, что штраф в размере более 40 тысяч для их многодетной семьи чрезмерно суров и приведет к ухудшению материального положения.
Сел за руль в состоянии опьянения: апелляционный суд передал несовершеннолетнего лицеиста из многодетной семьи под наблюдение матери
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В Ровенской области апелляционный суд передал несовершеннолетнего лицеиста из многодетной семьи под наблюдение матери. Он в состоянии опьянения сел за руль. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Отменяя постановление местного суда по части наложения на 17-летнего жителя Острожчины административного взыскания в виде штрафа в размере 40 800 гривен с лишением права управления транспортными средствами в течение пяти лет, Ровенский апелляционный суд учел то, что нарушитель во время остановки транспортного средства за рулем которого он находился, был несовершеннолетним, правонарушения, совершенные им, не повлекли каких-либо негативных последствий, материального положения многодетной семьи, а также признания юношей вины и раскаяния.

Работники патрульной полиции за один вечер составили на 17-летнего лицеиста два административных протокола по ч.5 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе водительское удостоверение) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – КУоАП).

Юноша, управлявший транспортным средством отечественного производства, в поле зрения правоохранителей попал в городе Острог. Водитель отказался от прохождения осмотра состояния алкогольного опьянения как на месте остановки транспортного средства, так и от проведения такого осмотра в специализированном медицинском учреждении.

Местный суд признал лицеиста виновным в совершении административных правонарушений и взыскал с него штраф - 40 800 гривен, лишив водителя-нарушителя права управления транспортными средствами на ближайшие пять лет.

Не согласившись с таким суровым наказанием суда, юноша обжаловал решение суда в апелляционном порядке.

Просил отменить обжалуемое решение, поскольку признает свою вину и искренне раскаивается. В апелляционной жалобе он подчеркнул, что наложенное административное взыскание для их многодетной семьи чрезмерно суровое и приведет к ухудшению материального положения. Также добавил, что учится в профессиональном лицее и нет доходов, чтобы самостоятельно оплатить штраф.

Апелляционный суд, учитывая указанные выше обстоятельства, а также положительную характеристику юноши как по месту жительства, так и по месту обучения, пришел к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы.

КУоАП предусматривает, что в случае совершения лицами в возрасте от 16 до 18 лет, а также с учетом характера совершенного правонарушения и лица правонарушителя (за исключением лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные статьей 185), могут быть применены меры воздействия, предусмотренные ст. 24-1 этого Кодекса.

Принимая решение в пользу апеллянта, апелляционный суд принял во внимание и особенности возрастной категории несовершеннолетних и возможность ограничиться в отношении таких лиц сравнительно более мягкими мерами, достаточными для обеспечения их исправления и перевоспитания, ведь общество не имеет права выдвигать к несовершеннолетним такие же строгие требования, как и для взрослых.

Ровенский апелляционный суд отменил обжалуемое постановление в части применения к апеллянту административного взыскания и применил к юноше меру воздействия, предусмотренную ст. 24-1 КУоАП, и передал под наблюдение матери.

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