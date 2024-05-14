Сів за кермо у стані сп’яніння: апеляційний суд передав неповнолітнього ліцеїста з багатодітної сім’ї під нагляд матері

Місцевий суд призначив штраф юнаку та позбавив права керувати авто протягом 5 років, але він подав апеляцію, розкаявся та наголосив, що штраф в розмірі більше 40 тисяч для їхньої багатодітної родини є надмірно суворим та призведе до погіршення матеріального стану.

На Рівненщині апеляційний суд передав неповнолітнього ліцеїста з багатодітної сім’ї під нагляд матері. Він у стані сп’яніння сів за кермо. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Скасовуючи постанову місцевого суду в частині накладення на 17-річного жителя Острожчини адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами впродовж п’яти років, Рівненський апеляційний суд врахував те, що порушник під час зупинки транспортного засобу, за кермом якого він перебував, був неповнолітнім, правопорушення, вчинені ним, не потягли будь-яких негативних наслідків, матеріальний стан багатодітної родин, а також визнання юнаком вини та щире каяття.

Працівники патрульної поліції за один вечір склали на 17-річного ліцеїста два адміністративні протоколи за ч.5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП).

Юнак, який керував транспортним засобом вітчизняного виробництва, в поле зору правоохоронців потрапив в м.Острозі. Водій відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння як на місці зупинки транспортного засобу, так і від проведення такого огляду в спеціалізованому медичному закладі.

Місцевий суд визнав ліцеїста винним у вчиненні адміністративних правопорушень та стягнув з нього штраф — 40 800 гривень, позбавивши водія-порушника права керування транспортними засобами на найближчі п’ять років.

Не погодившись із таким суворим покаранням суду, юнак оскаржив рішення суду в апеляційному порядку.

Просив скасувати оскаржуване рішення, оскільки визнає свою вину і щиро розкаюється. В апеляційній скарзі він наголосив, що накладене адміністративне стягнення для їхньої багатодітної родини є надмірно суворим та призведе до погіршення матеріального стану. Також додав, що навчається в професійному ліцеї і немає доходів, аби самостійно сплатити штраф.

Апеляційний суд, врахувавши зазначені вище обставини, а також позитивну характеристику юнака як за місцем проживання, так і за місцем навчання, прийшов до висновку про задоволення апеляційної скарги.

КУпАП передбачає, що в разі вчинення особами віком від 16 до 18 років, а також з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 185), можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені ст. 24-1 цього Кодексу.

Приймаючи рішення на користь апелянта, апеляційний суд взяв до уваги й особливості вікової категорії неповнолітніх та змогу обмежитися щодо таких осіб порівняно більш м’якими заходами, достатніми для забезпечення їх виправлення і перевиховання, адже суспільство не має права висувати до неповнолітніх такі самі суворі вимоги, як і до дорослих.

Рівненський апеляційний суд скасував оскаржувану постанову в частині застосування до апелянта адміністративного стягнення і застосував до юнака захід впливу, передбачений ст. 24-1 КУпАП, та передав під нагляд матері.

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