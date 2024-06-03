Верховный Суд опубликовал обзор практики ЕСПЧ за март 2024 года

В обзоре отражены обстоятельства дела ORHAN ŞAHİN v. Türkiye, в котором приговор первой инстанции в отношении заявителя был отменен судом кассационной инстанции, а дело направлено на новое рассмотрение в другой суд, назначивший заявителю пожизненное лишение свободы.

Верховный Суд опубликовал обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, принятым в марте 2024 года.

В обзоре, среди прочего, отражены обстоятельства дела ORHAN ŞAHİN v. Türkiye, в которой приговор первой инстанции в отношении заявителя был отменен судом кассационной инстанции, а дело направлено на новое рассмотрение в другой суд, который постановил новый приговор и назначил заявителю более суровое наказание, а именно – пожизненное лишение свободы.

Заявитель жаловался в ЕСПЧ по ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливый суд) с учетом того, что при новом рассмотрении его дела в состав суда вошли судьи, которые непосредственно никогда не заслушивали ключевого свидетеля, показания которого были положены в основу обоснования окончательного приговора.

ЕСПЧ по этому делу обратил внимание на то, что состав суда, который рассматривал дело заявителя впервые, обосновал свой более мягкий приговор, нежели окончательный, в частности, показания ключевого свидетеля, которые он исследовал непосредственно и которые, по его мнению, следовало считать достоверными, поскольку свидетель продемонстрировал свое искреннее раскаяние, а также категорически повторил предоставленные показания и свою просьбу о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к преступлению, в том числе и его самого.

В то же время состав суда, который приговорил заявителя к пожизненному лишению свободы, отменив предыдущий оправдательный приговор по ряду инкриминируемых заявителю преступлений, в своем мотивировании почти дословно воспроизвел линию аргументации, принятую предварительным составом суда первой инстанции.

ЕСПЧ, констатируя нарушение ст. 6 Конвенции по этому делу, высказал мнение о том, что важность принципа непосредственности, требовавшего, чтобы судьи, принявшие окончательное решение по этому делу, заслушали ключевого свидетеля, дополнительно подтверждается разницей в наблюдениях и выводах, сделанных судьями, непосредственно наблюдавшими за этим. свидетелем и судьями, которые этого не сделали.

Актуальны и выводы ЕСПЧ, сформированные им по результатам рассмотрения дел в решениях:

LEKA v. Albania, который касается изменения апелляционным судом квалификации обвинений заявителя, основанных на одних и тех же обстоятельствах – отсутствие нарушения;

ALMEIDA ARROJA v. Portugal, касается осуждения заявителя за диффамационные утверждения в адрес хорошо известного политика и члена Европейского парламента и его юридической фирмы по строительству педиатрического отделения больницы – нарушение;

ASSOCIATION OF PEOPLE OF SILESIAN NATIONALITY (IN LIQUIDATION) v. Poland, касающееся роспуска и ликвидации ассоциации-заявителя при отсутствии совершения ею или ее членами каких-либо незаконных или антидемократических действий; несостоятельности органов власти доказать, что название ассоциации-заявителя могло представлять угрозу общественному порядку – нарушение.

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