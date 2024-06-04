Споры, возникающие из жилищных правоотношений и защиты права собственности: обзор практики КГС ВС

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы Кассационного гражданского суда в составе ВС.

Верховный Суд обнародовал очередной ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС за апрель 2024 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

- в спорах о защите чести, достоинства и деловой репутации отмечено, что отрицательная информация, из содержания которой потенциальный работодатель имел возможность сформировать представление о профессиональных и деловых качествах личности, является фактическим утверждением, а распространение такой информации унижает честь, достоинство и деловую репутацию такого лица;

- в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, отмечено, что эффективным способом защиты права собственника земельного участка по устранению препятствий в пользовании принадлежащим ему земельным участком, вызванных таким нарушением, есть только требование о снесении самовольного строительства в соответствии с ч. 4 ст. 376 ГК Украины и решение такого требования исключает применение других требований. При этом отмена решения государственного регистратора не обеспечит устранения нарушений прав истца как владельца спорного земельного участка, вызванных самовольным строительством;

- в спорах, возникающих из выполнения или невыполнение договорных / недоговорных обязательств, указано, что несанкционированный овердрафт, возникший вследствие ошибочного зачисления денежных средств на счет физического лица, является задолженностью этого лица перед банком, не оговоренным договором. Отсутствие правового основания означает, что приобретатель обогатился за счет банка вне основания, предусмотренного законом, другими правовыми актами или сделкой, поэтому такие денежные средства подлежат возврату в соответствии со ст. 1212 ГК Украины;

- в спорах, возникающих в сфере защиты окружающей среды и экологических прав, констатировано, что по делам защиты прав на безопасную окружающую среду основанием привлечения к ответственности виновных лиц является нарушение установленного порядка обращения с отходами, что привело или может привести к загрязнению окружающей природной среды, прямого или косвенного вредного воздействия на здоровье человека;

- в спорах, возникающих из жилищных правоотношений, указано, что отказ во взятии на квартирный учет повторно не нарушает права заявителя, если заявитель ранее воспользовался предоставленным ему государством правом на получение жилья, в котором он зарегистрирован и проживает вместе с семьей, а впоследствии добровольно отказался от участия в приватизации жилья. Такое поведение заявителя не соответствует принципу добросовестности и свидетельствует о злоупотреблении правом на получение жилого помещения, совершении действий в ущерб государству и другим лицам, имеющим право на первоочередное получение жилья;

- по делам отдельного производства указано, что отсутствие необходимости лечения только в стационарных условиях исключает возможность принудительной госпитализации пациента в медицинское учреждение. Принудительная госпитализация в психиатрическое учреждение исключительно на основании заключения комиссии врачей-психиатров без учета возражений пациента и при отсутствии доказательств того, что он совершает (совершил) или выявляет реальные намерения совершить действия, представляющие непосредственную опасность для него или окружающих не соответствует подпункту «е» п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав и основных свобод;

- в спорах относительно обращения решений к исполнению и контролю за их исполнением акцентировано, что в случае смерти матери ребенка, в пользу которой взысканы алименты на содержание ребенка, обязанность отца платить алименты на ребенка на основании судебного решения не прекращается. Замена стороны в исполнительном производстве на законного представителя ребенка, которому не исполнилось 14 лет, будет отвечать наилучшим интересам ребенка с учетом целевого назначения алиментов и защиты законного права на получение алиментов от отца.