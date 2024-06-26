КСУ проверяет конституционность законодательных предписаний относительно трудовых гарантий для работников, призванных на военную службу

Автор конституционной жалобы считает, что оспариваемое предписание Закона не соответствует Конституции Украины, поскольку сужает содержание и объем существующих прав и свобод вопреки предписаниям Основного Закона Украины.

Источник фото: КСУ

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционной жалобе А. Романенко относительно конституционности законодательных предписаний относительно трудовых гарантий для работников, призванных на военную службу. Об этом сообщили в КСУ.

Другий сенат 26 червня 2024 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Романенка Олександра Володимировича.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Галина Юровська виклала зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника.

Зокрема, суддя зазначила, що автор конституційної скарги звернувся до Суду із клопотанням перевірити на відповідність статті 1, частині другій статті 3, частині першій статті 8, частині четвертій статті 13, частині п’ятій статті 17, частинам другій, третій статті 22, частині першій статті 43, статті 48, частині першій статті 58, статті 64 Конституції України підпункт 17 пункту 1 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин“ від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ (далі – Закон), згідно з яким унесено зміни до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс), а саме: слова „зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток“ замінено словами „зберігаються місце роботи і посада“.

Олександр Романенко вважає, що оспорюваний припис Закону не відповідає Конституції України, оскільки звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод всупереч приписам частини третьої статті 22 Основного Закону України, зокрема права на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується, а також порушує принцип верховенства права та гарантії, передбачені частиною п’ятою статті 17 Конституції України для громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України.

Як зазначила суддя-доповідач, із матеріалів справи вбачається, що Олександр Романенко перебуває у трудових відносинах із Приватним акціонерним товариством (далі – Товариство). Він призваний на військову службу із 7 березня 2022 року. У зв’язку зі змінами, що внесені до частини третьої статті 119 Кодексу підпунктом 17 пункту 1 розділу І Закону, згідно з наказом Товариства Олександру Романенку було припинено виплату середнього заробітку з 19 липня 2022 року.

Суди відмовили Олександру Романенку у задоволенні його позовних вимог про визнання протиправним наказу Товариства та стягнення середнього заробітку, дійшовши висновку, що оспорювані приписи Кодексу в частині збереження за позивачем середнього заробітку на час перебування на військовій службі поширювалися на нього до 19 липня 2022 року, тобто до дня набрання чинності Законом; а починаючи з 19 липня 2022 року Товариство позбавлено права зберігати за ним середній заробіток.

На відкритій частині пленарного засідання Другий сенат Суду розглянув клопотання представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна про зміну форми розгляду справи з письмового на усне провадження та відмовив у його задоволенні.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другий сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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