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Полномочия военных администраций на продление срока действия договоров аренды земельных участков — постановление КХС ВС

13:27, 25 декабря 2024
КХС ВС объяснил, наделены ли военные администрации полномочиями на решение вопросов регулирования земельных отношений.
Полномочия военных администраций на продление срока действия договоров аренды земельных участков — постановление КХС ВС
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Военные администрации в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» наделены полномочиями на решение вопросов регулирования земельных отношений, однако с прямым запретом отчуждения по коммунальной собственности земельных участков и предоставления таких земельных участков в аренду на срок свыше одного года.

Східний апеляційний господарський суд, постановою від 12.08.2024 скасував рішення Господарського суду Харківської області від 02.05.2024 у справі № 922/502/24 (яким було відмовлено у задоволенні позову про визнання укладеними додаткових договорів (угод) до договорів оренди землі з метою продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок), оскільки дійшов висновку про наявність підстав, визначених у ст. 33 Закону України «Про оренду землі», для поновлення спірних договорів оренди землі. При цьому апеляційний господарський суд зазначив, що положення Закону України «Про правовий режим воєнного стану» не містять прямої заборони на поновлення договорів оренди землі на строк більше одного року. У частині 2 ст. 10 та п.п. 12, 26 частини 2 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» повноваження військових адміністрацій обмежуються у питаннях відчуження та надання земельних ділянок в оренду на строк понад один рік. Тобто, обмеження цих повноважень стосується саме надання в оренду земельних ділянок, а не поновлення чи продовження строку дії вже укладених догорів оренди.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановою у справі № 922/502/24 від 17.12.2024 залишив без змін постанову суду апеляційної інстанції.

Верховний Суд сформулював такий правовий висновок:

«… визначені у пункті 26 частини 2 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» обмеження повноважень військових адміністрацій, зокрема, на надання земельних ділянок в оренду на строк понад один рік, стосується саме первинного надання їх у користування, що супроводжується певною процедурою, а не правовідносин щодо укладення договорів оренди землі на новий строк у межах вже існуючих договірних відносин».

ВС постановив:

Касаційну скаргу Куп`янської міської військової адміністрації Куп`янського району Харківської області залишити без задоволення.

Постанову Східного апеляційного господарського суду від 12.08.2024 та додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 09.09.2024 у справі № 922/502/24 залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

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