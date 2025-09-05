Практика судов
Апелляционный суд взыскал с сыновей в пользу отца алименты на его содержание

16:04, 5 сентября 2025
Ровенский суд обязал сыновей выплачивать 1/8 дохода на содержание отца.
Апелляционный суд взыскал с сыновей в пользу отца алименты на его содержание
Ровенский апелляционный суд отменил решение местного суда, который отказал в взыскании алиментов с сыновей в пользу их нетрудоспособного отца, и обязал ответчиков выплачивать алименты. В то же время суд отклонил требование о взыскании дополнительных расходов на лечение из-за недостатка доказательств о доходах ответчиков, а также отказал в освобождении сыновей от обязанности содержать отца.

Суть дела

Истец, лицо с инвалидностью, обратился в суд с иском к своим сыновьям, требуя взыскания алиментов на свое содержание и дополнительных расходов на лечение из-за хронических заболеваний. Местный суд отказал в удовлетворении иска, но в то же время удовлетворил встречный иск одного из сыновей, освободив его от обязанности содержать отца. Представительница истца обжаловала это решение в Ровенском апелляционном суде, настаивая на его отмене и взыскании алиментов. Апелляционный суд пересмотрел дело, исследовав материальное и семейное положение сторон, а также обстоятельства, связанные с состоянием здоровья истца.

Позиции сторон

Истец утверждал, что из-за инвалидности он является нетрудоспособным, получает пенсию, которая не покрывает всех расходов, связанных с его хроническими заболеваниями, в частности на постоянное медицинское наблюдение, стационарное и санаторно-курортное лечение. Он ссылался на ст. 51 Конституции Украины и ст. 202 СК Украины, которые обязывают совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей. Истец подчеркивал, что не уклонялся от выполнения родительских обязанностей и не имеет задолженности по уплате алиментов на сыновей.

Ответчики, сыновья истца, в своем встречном иске просили освободить их от обязанности содержать отца, ссылаясь на предыдущие судебные споры об алиментах на детей. Однако они не предоставили доказательств того, что истец уклонялся от выполнения родительских обязанностей или что они сами не в состоянии оказывать материальную помощь.

Что решил суд

Ровенский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу истца, отменив решение местного суда в части отказа в взыскании алиментов. Суд установил, что истец является лицом с инвалидностью бессрочно, получает пенсию, которая, несмотря на превышение прожиточного минимума, не обеспечивает всех потребностей, связанных с его состоянием здоровья. Апелляционный суд сослался на ч. 1 ст. 202 СК Украины, которая обязывает совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, при отсутствии оснований для освобождения от этой обязанности, предусмотренных ст. 204 СК Украины.

Суд не нашел доказательств уклонения истца от родительских обязанностей, а наличие предыдущего спора об алиментах на детей не счел основанием для освобождения сыновей от содержания отца. Апелляционный суд определил размер алиментов в размере 1/8 части всех видов дохода каждого из сыновей ежемесячно и пожизненно, учитывая материальное положение истца и его потребности.

В то же время суд отказал в взыскании дополнительных расходов на лечение, поскольку истец не предоставил доказательств о доходах ответчиков, которые позволили бы оценить их способность покрывать такие расходы (ч. 1 ст. 203 СК Украины). Встречный иск сыновей об освобождении от обязанности содержать отца также был отклонен, поскольку не было установлено оснований, предусмотренных законом.

Заключение суда

Суд апелляционной инстанции постановил отказать в удовлетворении иска ответчиков об их освобождении от обязанности содержать нетрудоспособного отца.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 4 сентября 2025 года по делу № 569/5826/23 (производство № 22-ц/4815/996/25).

