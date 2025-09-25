Освобождение военного от ответственности за СЗЧ — обзор практики КУС ВС

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за август 2025 года.

Верховный Суд представил обзор судебной практики Кассационного уголовного суда за август 2025 года, в котором отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовному процессуальному праву.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– уголовная ответственность за получение неправомерной выгоды, как и за совершение других альтернативных деяний, предусмотренных в диспозиции ст. 368 УК Украины, наступает независимо от факта совершения или несовершения определённых действий получателем неправомерной выгоды в интересах другого лица (лиц);

– военнослужащий, который впервые совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 407 УК Украины, во время действия военного положения, может быть освобождён, в том числе судом кассационной инстанции, от уголовной ответственности на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины при условии добровольного обращения в суд с соответствующим ходатайством и согласия командира воинской части на дальнейшее прохождение осуждённым военной службы в этой части.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– если досудебное расследование осуществляется в пределах компетенции одного органа досудебного расследования, но другим территориальным подразделением, то правила подследственности не нарушаются;

– течение срока досудебного расследования останавливается с момента надлежащего уведомления подозреваемых о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к его материалам. Последующее уведомление защитников о завершении досудебного расследования не влияет на факт его приостановки, поскольку повторная приостановка срока досудебного расследования УПК Украины не предусмотрена;

– состояние здоровья лица и необходимость применения той или иной принудительной меры медицинского характера должны быть установлены именно на момент судебного рассмотрения. В дальнейшем целесообразность применения таких мер проверяется каждые 6 месяцев.

