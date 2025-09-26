Верховный Суд объяснил, как должна квалифицироваться проникновение в авто, сопряженное с кражей, после декриминализации «мелких» краж

Верховный Суд разъяснил как после декриминализации «мелких» краж квалифицировать проникновение в автомобиль, которое сопровождалось хищением имущества на сумму менее 2 НМДГ.

Верховный Суд разъяснил, что проникновение в автомобиль, сопряженное с кражей имущества, стоимость которого на момент завладения меньше 2 необлагаемых минимумов доходов граждан, после декриминализации кражи на эту сумму образует незаконное проникновение в иное владение лица (ст. 162 УК Украины).

Детали дела

В деле № 755/12775/23 местный суд признал обвиняемого виновным в кражах (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Однако апелляционный суд отменил приговор местного суда в части осуждения обвиняемого по отдельным эпизодам краж, а уголовное производство в этой части закрыл на основании п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с утратой силы законом, которым устанавливалась уголовная ответственность по ст. 185 УК Украины. В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суд апелляционной инстанции, закрывая уголовное производство по эпизодам краж, совершенных с проникновением в автомобили, не переквалифицировал действия осужденного на ч. 1 ст. 162 УК Украины.

Решение Верховного Суда

Отменяя определение апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что предписаниями ч. 1 ст. 162 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за незаконное проникновение в жилье или иное владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а также незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилья граждан. Таким образом, в развитие конституционных положений о неприкосновенности жилья и иного владения лица (ст. 30 Конституции Украины) в ст. 162 УК Украины установлена уголовная ответственность за незаконное проникновение не только в жилье, но и в иное владение физического лица.

Хотя положения УК Украины и не содержат нормативного определения понятия «иное владение лица», однако на законодательном уровне этот вопрос урегулирован, в частности, в ст. 233 УПК Украины, где под иным владением лица понимаются транспортное средство, земельный участок, гараж, другие здания или помещения бытового, служебного, хозяйственного, производственного и иного назначения и т. п., находящиеся во владении лица.

Для определения предмета уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 162 УК Украины, имеет значение лишь установление, подпадает ли данный объект под признаки жилья или иного владения. Учитывая изложенное, незаконное проникновение в транспортное средство охватывается составом уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК Украины, как незаконное проникновение в иное владение лица. В то же время апелляционный суд, принимая решение, не учел точного содержания предписаний ч. 1 ст. 162 УК Украины, а также аргументов прокурора о необходимости изменения правовой квалификации действий осужденного на ч. 1 ст. 162 УК Украины.

Постановление КУС ВС от 3 сентября 2025 года по делу № 755/12775/23 (производство № 51-1802км25).

