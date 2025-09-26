Право военнослужащих на восстановление срока обращения в суд – позиция Большой Палаты Верховного Суда

Прохождение службы по мобилизации может быть основанием для восстановления процессуального срока, но сам этот факт не является достаточным без доказанных обстоятельств.

Велика Палата Верховного Суда рассмотрела дело № 990/98/25 относительно обжалования решения ВСП «Об освобождении истца от должности» в отношении судьи, который является действующим военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает Пятый апелляционный административный суд.

Спорный вопрос — восстановление процессуального срока обращения в суд в связи с ограничением доступа к правовой помощи истца.

В то же время, ВП ВС отмечает, что уважительными причинами пропуска процессуального срока являются те, которые делают невозможным или затрудняют возможность совершения процессуальных действий в установленный законом срок, являются объективно непреодолимыми, не зависят от воли лица, обратившегося с административным иском, связаны с действительно существенными обстоятельствами, препятствиями или трудностями, которые сделали невозможным своевременное обращение в суд и подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами.

Незнание о нарушении из-за безразличия к своим правам или нежелания узнать не является уважительной причиной пропуска срока обращения в суд.

Правовой вывод относительно пропуска процессуального срока обращения в суд, связанного именно с призывом по мобилизации в ВСУ для выполнения конституционного долга по защите суверенитета и независимости государства, согласно положениям статей 122 и 123 КАС, сделан Кассационным административным судом в постановлении от 29.11.2024 по делу № 120/359/24.

Суд отметил, что прохождение лицом военной службы, призванным по мобилизации в ВСУ, может быть основанием для восстановления срока обращения в суд по нескольким причинам, связанным с особым статусом военнослужащих и характером их службы:

1) ограничение доступа к правовой помощи: во время службы военнослужащие могут находиться в удалённых, в том числе опасных местах, где отсутствует доступ к адвокатам или иным правовым ресурсам, что ограничивает возможность своевременного обращения в суд;

2) выполнение обязанностей службы: военнослужащие, особенно в условиях военного положения, часто находятся в состоянии, когда физически или психологически невозможно заниматься личными делами, в частности инициировать судебные споры;

3) фактор времени: участие военнослужащего в длительных операциях, учениях или командировках может сделать невозможным соблюдение процессуального срока, установленного законом для обращения в суд;

4) уважение к особому статусу военнослужащих: учитывая выполнение военнослужащими важной функции по защите государства, законодательство и судебная практика должны учитывать обстоятельства, связанные с прохождением военной службы, как весомое основание для восстановления срока;

5) обязанность государства обеспечивать реализацию принципа равного доступа к правосудию: прохождение военной службы может существенно осложнить реализацию этого права, а значит, с целью надлежащего обеспечения указанного принципа, может признаваться объективной причиной пропуска процессуального срока.

ВП ВС отмечает, что лишь сам факт прохождения военной службы лицом, призванным по мобилизации в Вооружённые силы Украины, не является самостоятельным и достаточным основанием для восстановления срока обращения в суд. Учитывается, в частности, ограничение доступа к правовой помощи, о чём идёт речь в рассматриваемом деле.

Вместе с тем, ВС считает недоказанным, что прекращение предоставления истцу правовой помощи лишает его возможности обратиться за правовой помощью к другому лицу, а потому этот факт нельзя считать ограничением доступа к правовой помощи истца и он не может считаться уважительным основанием для восстановления процессуального срока обращения в суд.

