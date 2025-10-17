Определение о этапировании лица в суд не подлежит отдельному апелляционному обжалованию — Верховный Суд

Возражения против лица могут быть включены в апелляционную жалобу на судебное решение по существу дела.

Определение о этапировании лица в суд для участия в судебном заседании не подлежит отдельному апелляционному обжалованию, а возражения против него могут быть включены в апелляционную жалобу на судебное решение по существу дела. На этом подчеркнул Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №308/3253/19:

В данном уголовном производстве местный суд постановил определение о этапировании осуждённого для участия в судебном заседании по рассмотрению его заявления о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Прокурор обжаловал это определение в апелляционном порядке, по сути возражая против личного участия осуждённого в рассмотрении его заявления.

Апелляционный суд отказал прокурору в открытии апелляционного производства в соответствии с ч. 4 ст. 399 УПК Украины, поскольку апелляционная жалоба подана на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

В кассационной жалобе прокурор утверждал, что поскольку определение суда о этапировании для участия в судебном заседании постановлено в порядке п. 12 ст. 537 УПК Украины, то оно, в соответствии с ч. 6 ст. 539 УПК Украины, может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Оставляя без изменения определение апелляционного суда, Верховный Суд указал, что определение о доставлении осуждённого в суд для участия в судебном заседании является организационным решением суда, направленным на обеспечение судебного процесса в первой, апелляционной или кассационной инстанции.

Такое решение не касается порядка исполнения приговора, на основании которого осуждённый отбывает наказание, оно относится к тому судебному разбирательству, в котором он участвует, и основывается на обязанности суда обеспечить выполнение требований ч. 2 ст. 318 УПК Украины. Поэтому положения п. 12 ч. 1 ст. 537, как и ч. 6 ст. 539 УПК Украины, к данной ситуации не применимы.

Как правильно отметил апелляционный суд, отказывая в открытии апелляционного производства, такое решение суда в соответствии со ст. 392 УПК Украины не подлежит отдельному апелляционному обжалованию, а возражения против него могут быть включены в апелляционную жалобу на судебное решение по существу дела.

