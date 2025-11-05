Практика судов
КХС ВС разъяснил, когда положения законодательства о переносе срока исполнения обязательства, приходящегося на выходной день, не применяются

15:35, 5 ноября 2025
Если срок исполнения обязательств определен условиями договора, то положения законодательства о переносе срока исполнения обязательства, который приходится на выходной день, не подлежат применению — КХС ВС.
КХС ВС разъяснил, когда положения законодательства о переносе срока исполнения обязательства, приходящегося на выходной день, не применяются
Часть 5 статьи 254 Гражданского кодекса Украины относительно переноса срока исполнения обязательства на первый рабочий день не применяется к случаям, когда условиями договора определен срок (конкретная календарная дата) исполнения обязательства. В таком случае обязательство должно быть выполнено именно в установленный договором срок, а его невыполнение в этот срок является просрочкой, с которой начинается начисление 3 % годовых, независимо от того, приходится ли соответствующая дата на выходной, праздничный или другой нерабочий день.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в деле от 30 сентября 2025 года № 927/1431/23.

ПАО обратилось с иском к АО о взыскании основного долга, пени, штрафа, инфляционных потерь и 3 % годовых.

Заявленный иск был обоснован тем, что ответчик нарушил обязательства по полной и своевременной оплате предоставленных ему услуг по договору о предоставлении услуг по передаче электрической энергии, вследствие чего образовалась соответствующая задолженность.

Решением суда первой инстанции, оставленным в силе постановлением суда апелляционной инстанции, иск был удовлетворен частично. Отказывая во взыскании части 3 % годовых, суды исходили из того, что с учетом установленных в ч. 5 ст. 254 ГК Украины правил исчисления сроков и условий заключенного сторонами договора, в случае, если срок исполнения обязательства ответчиком приходился на выходной день, днем окончания такого срока являлся первый за ним рабочий день, и лишь после истечения соответствующего срока при указанных условиях имело место просрочение исполнения обязательства ответчиком.

КХС ВС отметил, что, разрешая спор по данному делу, суды предыдущих инстанций не учли, что понятия «срок исполнения обязательства» и «термин исполнения обязательства», охарактеризованные в статье 530 ГК Украины, как и понятия «срок» и «термин», не являются тождественными, и поэтому не обратили внимания на то, что правило, предусмотренное ч. 5 ст. 254 ГК Украины, касается именно срока, тогда как условиями заключенного сторонами договора был определен именно термин исполнения ответчиком обязательств по оплате предоставленных ему услуг, поскольку соответствующая оплата должна была быть осуществлена им до определенного числа расчетного месяца или определенного числа месяца, следующего за расчетным.

По результатам рассмотрения дела кассационная жалоба ПАО была удовлетворена, постановление апелляционного хозяйственного суда и решение суда первой инстанции в части отказа во взыскании с ответчика части 3 % годовых отменены, и в этой части принято новое решение — об удовлетворении иска.

