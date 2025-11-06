Верховный Суд разъяснил границы полномочий городских советов по вопросам размещения временных сооружений

КАС ВС объясняет, что у городских советов нет полномочий предоставлять или отменять разрешения на размещение временных сооружений, поскольку эти вопросы относятся к компетенции органов по вопросам градостроительства и архитектуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда высказал позицию относительно отсутствия у исполнительного комитета сельского, поселкового, городского совета полномочий по предоставлению разрешения на размещение временного сооружения.

Отмечается, что полномочия по выдаче паспорта привязки временного сооружения отнесены к компетенции органа по вопросам градостроительства и архитектуры. Процедура предоставления и оформления органом по вопросам градостроительства и архитектуры паспорта привязки временного сооружения не только не предусматривает предварительного получения разрешения от исполнительного комитета на его размещение, но и прямо запрещает любое согласование такой процедуры.

Таким образом, исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета не наделён полномочиями как по предоставлению и оформлению паспорта привязки временного сооружения, так и по выдаче разрешения на его размещение.

КАС ВС рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу на решение Львовского окружного административного суда от 23 мая 2024 года и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 29 октября 2024 года по делу №380/17007/23.

Суть спора заключалась в определении правомерности решений Рава-Русской городского совета Львовской области об отмене разрешения на размещение временного сооружения и о включении соответствующего земельного участка в перечень для продажи права аренды на торгах.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными и отменить два решения городского совета:

решение об отмене решения исполнительного комитета от 26 января 2023 года, которым истцу было предоставлено разрешение на размещение временного сооружения для осуществления предпринимательской деятельности;

решение о включении земельного участка, где находилось временное сооружение, в перечень для подготовки лота по продаже права аренды на конкурсных началах.

Истец отмечал, что решение исполнительного комитета является актом однократного применения, действие которого исчерпывается после его реализации, поэтому оно не может быть отменено советом. Кроме того, паспорт привязки временного сооружения был действующим и не аннулированным в установленном законом порядке, что давало ему право пользоваться сооружением.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, исходя из того, что исполнительный комитет городского совета действовал в пределах собственных (самоуправляемых) полномочий по благоустройству территории. Согласно части девятой статьи 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» совет имел право отменить решение исполнительного комитета.

Также суды указали, что истец установил временное сооружение без действующего паспорта привязки и без договора аренды конструктивных элементов благоустройства, а следовательно, сооружение считалось самовольно установленным.

Доводы о невозможности отмены решения из-за его якобы исполнения суды отклонили, подчеркнув, что аннулирование паспорта привязки и отсутствие арендных отношений свидетельствуют об отсутствии фактического исполнения решения исполнительного комитета.

Аргументы кассационной жалобы

В кассационной жалобе истец утверждал, что суды неправильно применили нормы материального права, не учли практику Верховного Суда по аналогичным делам и не разграничили собственные и делегированные полномочия органов местного самоуправления.

В частности, он отмечал, что отмена решения исполнительного комитета возможна лишь в случае его несоответствия Конституции или законам Украины либо по решению суда. Кроме того, отсутствие формального решения об аннулировании паспорта привязки свидетельствует о его действительности.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд проанализировал нормы статей 28 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и 30, 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», а также Порядок размещения временных сооружений, утверждённый приказом Минрегиона №244 от 21 октября 2011 года.

Суд пришёл к выводу, что размещение временных сооружений относится к сфере градостроительной деятельности и является делегированным полномочием исполнительных органов советов в области строительства, а не вопросом благоустройства.

Выдача паспортов привязки относится к компетенции органов по вопросам градостроительства и архитектуры, а не исполнительных комитетов советов. При этом законодательство не предусматривает процедуры предварительного получения разрешения от исполкома на размещение временного сооружения.

Таким образом, Верховный Суд признал, что исполнительный комитет не имел полномочий предоставлять разрешение на размещение временного сооружения, а потому Рава-Русский городской совет не имел полномочий отменять такое решение на основании части девятой статьи 59 Закона №280/97-ВР.

Решение совета от 23 июня 2023 года №73 об отмене решения исполнительного комитета принято с нарушением требований статьи 19 Конституции Украины и части девятой статьи 59 Закона «О местном самоуправлении в Украине», а потому является противоправным и подлежит отмене.

В то же время Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно правомерности решения совета №39 о включении земельного участка в перечень для продажи права аренды на конкурсных началах, поскольку аннулированный паспорт привязки лишал истца законных оснований пользоваться участком, а исключения для продажи в данном случае не применяются.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу:

признал противоправным и отменил решение Рава-Русского городского совета №73 от 23 июня 2023 года об отмене решения исполнительного комитета;

в остальной части исковых требований — относительно обжалования решения о включении земельного участка в перечень для продажи права аренды — судебные решения оставлены без изменений.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подробно ознакомиться с позицией ВС по делу №380/17007/23 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.