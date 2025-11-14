Владелец недвижимости проиграл спор по срокам начисления налоговых обязательств — что известно

Верховный Суд подтвердил правомерность действий налогового органа и отказал в удовлетворении кассационной жалобы владельца восьми объектов недвижимости, обжаловавшего начисление 37 тысяч гривен налога.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу № 420/20746/24 и оставил её без удовлетворения, подтвердив правомерность начисления ГУ ГНС в Одесской области 37 тыс. грн налога на недвижимость. Решения судов первой и второй инстанций оставили без изменений. Об этом сообщили в ГНС.

Суть дела

Согласно сведениям информационно-коммуникационной системы ГНС, у истца за период 2019–2022 годы на праве собственности находилось 8 объектов недвижимого имущества.

Налоговым органом 06.09.2022 сформированы и направлены истцу налоговые уведомления-решения по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2019–2021 годы, которые были возвращены на адрес ГУ ГНС с отметкой «по истечении срока хранения», что подтверждается справкой формы Ф.20 от 08.12.2022.

Кроме того, ГНС были сформированы налоговые уведомления-решения по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2022 год.

Нормы Налогового кодекса относительно начисления и направления налога

Налоговый кодекс регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов.

В соответствии со статьёй 266 НКУ, плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

По содержанию подпункта 266.7.1 пункта 266.7 статьи 266 НКУ вычисление суммы налога с объекта/объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца такой недвижимости в определённом этой статьёй порядке.

Согласно подпункту 266.7.2 пункта 266.7 статьи 266 НКУ налоговое/налоговые уведомление-решение об уплате суммы/сумм налога, вычисленного согласно подпункту 266.7.1 пункта 266.7 этой статьи, вместе с детальным расчётом суммы/сумм налога и соответствующими платёжными реквизитами, в частности органов местного самоуправления по месту нахождения каждого объекта жилой и/или нежилой недвижимости, направляются плательщику налога контролирующим органом в порядке, определённом статьёй 42 НКУ, до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчётным) периодом (годом).

Согласно подпункту 260.10.1 пункта 260.10 статьи 260 НКУ, налоговое обязательство за отчётный год по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Вместе с тем устоявшимся является подход Верховного Суда (далее также ВС), согласно которому вынесение налоговых уведомлений-решений после 1 июля года базового налогового периода является лишь основанием для уплаты налогового обязательства в более поздний срок согласно подпункту 266.10.1 пункта 266.10 статьи 266 НКУ (в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения), однако не влияет на правомерность самого уведомления-решения и не может быть основанием для его отмены (в частности постановление от 23.01.2025 по делу № 160/568/24).

Пунктом 266.10.3 пункта 266.10 статьи 266 НКУ предусмотрено, что налоговое обязательство по этому налогу может быть начислено за налоговые (отчётные) периоды в пределах сроков, определённых пунктом 102.1 статьи 102 НКУ.

Согласно пункту 102.1 статьи 102 НКУ контролирующий орган, кроме случаев, определённых пунктом 102.2 этой статьи, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств плательщика налогов в случаях, определённых этим Кодексом, не позднее истечения 1095 дня (2555 дней — в случае проведения проверки согласно статьям 39 и 39 прим.2, применения требований пункта 141.4 статьи 141 НКУ), наступающего за последним днём предельного срока подачи налоговой декларации, отчёта о использовании доходов (прибыли) неприбыльной организации, определённой пунктом 133.4 статьи 133 НКУ, и/или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных контролирующим органом, а если такая декларация была подана позже — со дня её фактического представления. Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, плательщик налогов считается свободным от такого денежного обязательства (в том числе от начисленной пени), а спор относительно такой декларации и/или налогового уведомления не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении ВС от 11 сентября 2025 года по делу №160/23946/23.Соответственно, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, исключительно для физических лиц за каждый отдельный объект жилой или нежилой недвижимости вычисляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца такой недвижимости, исходя из общей площади такого объекта и соответствующей ставки налога, и оформляется в виде налогового уведомления-решения. Указанное налоговое уведомление-решение вместе с детальным расчётом суммы налога направляется плательщику налога контролирующим органом до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчётным) периодом (годом).

Оценка Верховного Суда относительно доводов плательщика и надлежащего направления документов

Относительно ссылок плательщика на то, что экземпляры уведомлений о вручении почтовых отправлений не содержат данных о том, какие именно документы направлялись истцу, поскольку такая информация должна быть включена в опись вложения, ВС указывает, что анализ налогового законодательства (п. 63.3 ст. 63, п. 58.3 ст. 58, пп. 42.2–42.3, 42.5 ст. 42, ст. 66 НКУ) свидетельствует о том, что налоговые уведомления-решения должны быть направлены по адресу (местонахождению, налоговому адресу) плательщика налогов заказным письмом с уведомлением. Дополнительных требований к направлению налоговых уведомлений-решений (в частности указания в рекомендованном уведомлении реквизитов отправляемого документа) налоговое законодательство не содержит.

Также из системного анализа Правил оказания услуг почтовой связи, утверждённых Постановлением КМУ от 5 марта 2009 года №270, следует, что Правила №270 определяют отдельные категории почтовых отправлений: заказные письма и письма с объявленной ценностью, но с описью вложения могут быть лишь письма с объявленной ценностью, тогда как для других видов писем опись вложения не предусмотрена.

Аналогичный вывод изложен Верховным Судом в постановлениях от 31.01.2024 по делу №140/12235/21 и от 15.08.2024 по делу №380/18997/21.

ВС считает необходимым отметить, что НКУ, как и Порядок направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений плательщикам налогов, чётко определил категорию почтового отправления (заказное письмо), которой контролирующий орган должен подтвердить направление плательщику налогов налоговых уведомлений-решений.

Кроме того, добросовестный плательщик налогов обязан обеспечить получение им корреспонденции по адресу местонахождения. В случае невыполнения этого обязательства плательщик налога не вправе ссылаться на неполучение им документов как на обстоятельство, освобождающее его от наступления негативных последствий.

ВС считает необходимым указать на ошибочность ссылки истца в кассационной жалобе на то, что судами предыдущих инстанций не учтено, что налоговые обязанности по уплате налога на имущество, отличное от земельного участка, возникают у лица не с момента государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а с момента получения (направления) надлежащим образом сформированного налогового уведомления-решения.

Так, согласно подпункту 266.1.1 пункта 266.1 статьи 266 НКУ, плательщиками налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Подпунктом 266.8.1 пункта 266.8 статьи 266 НКУ определено, что в случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного владельца к другому в течение календарного года налог вычисляется для предыдущего владельца за период с 1 января этого года до начала месяца, в котором прекратилось право собственности на указанный объект налогообложения, а для нового владельца — начиная с месяца, в котором он приобрёл право собственности.

То есть именно с момента приобретения права собственности у плательщика налогов возникает обязанность по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

При таких обстоятельствах суд сделал вывод о соблюдении контролирующим органом норм действующего законодательства.

