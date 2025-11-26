  1. Судебная практика
На Буковине суд отменил решение о взыскании 120 тыс грн долга по договору займа — в чем причина

18:59, 26 ноября 2025
Выяснилось, что подписи от имени должника в долговой расписке и в требовании об устранении нарушения по договору займа выполнены не ответчиком, а другим лицом.
На Буковине суд отменил решение о взыскании 120 тыс грн долга по договору займа — в чем причина
Истец обратился в Хотинский районный суд Черновицкой области с требованием взыскать с ответчика задолженность по договору займа. Об этом сообщил Черновицкий апелляционный суд.

По его утверждению, в ноябре 2021 года стороны заключили договор в форме долговой расписки, согласно которой ответчик получил 120 000 грн и обязался вернуть средства до 1 марта 2025 года. Получение денег, как указывал истец, подтверждалось имеющейся у него распиской и требованием об устранении нарушения по договору займа от 15.03.2025 года, из которого, по его мнению, усматривалось признание долга ответчиком.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, исходя из установленного факта заключения договора займа и наличия долга, что подтверждалось представленными доказательствами.

Не согласившись с таким решением, ответчик подал апелляционную жалобу.

Он настаивал, что подписи в долговой расписке и в письменном требовании об устранении нарушения по договору займа ему не принадлежат, и поэтому просил назначить по делу судебно-почерковедческую экспертизу.

Отменяя решение суда первой инстанции, Черновицкий апелляционный суд отметил, что при рассмотрении споров относительно долговых расписок или договоров займа суды обязаны установить истинную правовую природу сделки и дать надлежащую оценку всем доказательствам.

По результатам исследования выяснилось, что подписи от имени должника в долговой расписке и в требовании об устранении нарушения по договору займа выполнены не ответчиком, а другим лицом.

Коллегия судей пришла к выводу, что подписание документов посторонним лицом свидетельствовало об отсутствии волеизъявления ответчика на заключение договора займа и получение денежных средств. А следовательно, договор займа между участниками дела фактически не был заключен, и оснований для взыскания долга не существовало.

При таких обстоятельствах Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ответчика, отменил решение суда первой инстанции и принял новое — об отказе в удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору займа.

Кроме того, суд взыскал с истца в пользу ответчика расходы по уплате судебного сбора.

суд судебная практика

