Апелляционный суд не признал военное положение уважительной причиной пропуска срока принятия наследства

Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело о возобновлении срока подачи заявления о принятии наследства.

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений обжалуемое истицей решение суда предыдущей инстанции, которым ей было отказано в удовлетворении исковых требований, поданных к поселковому совету, о определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства, а также отклонил её апелляционную жалобу. Об этом сообщили в суде.

Правовые основания и оценка уважительности причин пропуска срока

Судебное решение мотивировано положениями ч. 3 ст. 1272 Гражданского кодекса Украины, и с этим согласился апелляционный суд. Эта норма закона определяет, что по иску наследника, который пропустил срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства, и регулирует уважительность причины пропуска этого срока как основной фактор для удовлетворения такого заявления судом.

Судебное решение обосновано отсутствием надлежащих доказательств наличия уважительных причин, которые объективно и непреодолимо препятствовали истице в подаче заявления о принятии наследства после смерти брата.

Фактические обстоятельства дела и влияние военного положения

Суд установил, что истица после смерти брата обратилась с заявлением к нотариусу о принятии наследства, который постановил отказать ей в выдаче свидетельства о праве на наследство по той причине, что заявительница не проживала со наследодателем на момент открытия наследства и не подала заявление в нотариальную контору в шестимесячный срок для его принятия, а потому считается пропустившей срок для принятия наследственного имущества.

Обращаясь в суд с иском об определении дополнительного срока для подачи такого заявления, она среди уважительных причин пропуска указала необразованность в порядке обращения за оформлением наследства, а также ссылалась на обстоятельство введения в Украине военного положения.

Вместе с тем действующее законодательство указывает, что уважительными причинами пропуска срока признаются, в частности:

продолжительная болезнь наследников;

большое расстояние между местом постоянного проживания наследников и местом нахождения наследственного имущества;

сложные условия труда, связанные, в частности, с длительными командировками, в том числе заграничными;

пребывание наследников на срочной службе в составе ВСУ;

необразованность наследников о наличии завещания и т. п.

Суду известно, что истица знала о смерти брата и именно она за собственные средства осуществила его похороны. Ей было известно, что после его смерти открылось наследство на принадлежащее ему имущество, которое он унаследовал от отца, однако она не обратилась в предусмотренный законом срок за оформлением своих прав на наследственное имущество.

С учётом изложенного выше, суд не нашёл оснований для определения истице дополнительного срока для принятия наследства, поскольку в ходе рассмотрения дела она не предоставила суду доказательств того, что причины пропуска шестимесячного срока для подачи заявления о принятии наследства являются уважительными, связанными с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями.

Обоснование уважительности причин пропуска срока обращения с заявлением о принятии наследства введением военного положения не заслуживает внимания и было отклонено апелляционным судом.

После введения Указом Президента Украины 24 февраля 2022 года военного положения в Украине, с 29 июня 2022 года на основании постановления Кабинета Министров Украины от 24 июня 2022 года № 719 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно нотариата и государственной регистрации в условиях военного положения» имело место приостановление шестимесячного срока для принятия наследства.

Таким образом, к общему шестимесячному сроку со дня смерти наследодателя для принятия наследства добавляются ещё 4 месяца, и в общей сложности это составляет 10 месяцев. На момент вступления в силу указанного постановления КМУ истица фактически уже пропустила срок для принятия наследства, а её обращение к нотариусу произошло почти через три года после смерти наследодателя.

Выводы апелляционного суда

Отклоняя апелляционную жалобу, апелляционный суд также учёл постановление Большой Палаты Верховного Суда от 26 июня 2024 года по делу № 686/5757/23 (производство № 15-50цс24), в котором сделан вывод, что принцип пропорциональности тесно связан с принципом правовластия (верховенства права): принцип правовластия является фундаментом, на котором базируется принцип пропорциональности, а принцип пропорциональности является условием реализации принципа правовластия и одновременно его необходимым следствием. Судебная практика Европейского суда по правам человека рассматривает принцип пропорциональности как неотъемлемую составляющую и инструмент верховенства права, в частности и в вопросах защиты права собственности.

В спорных правоотношениях соблюдение принципа пропорциональности напрямую зависит от наличия объективных, непреодолимых и существенных обстоятельств, которые являются основанием для определения наследнику дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства.

Когда лицо осознаёт или должно осознавать, что оно является участником процесса наследования, в частности на основании своей родственной связи с наследодателем как наследник первой очереди наследования или каждой последующей очереди наследников по закону, в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, призванных к наследованию, и не совершает активных действий, направленных на принятие наследства (засвидетельствование своего согласия на вступление во все правовые отношения наследодателя) по обстоятельствам, не связанным с объективными, непреодолимыми и существенными трудностями для своевременного принятия наследства, то её необразованность о порядке обращения для оформления наследства не может рассматриваться как основание для определения ей дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 7 октября 2025 года по делу № 571/2260/24.

