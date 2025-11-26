В Киевской области суд назначил женщине два года пробационного надзора за длительное издевательство над матерью

Женщине также предстоит пройти программу для обидчиков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел уголовное производство в отношении местной жительницы, которую обвиняли в систематическом домашнем насилии в отношении родной матери. Об этом рассказали в суде.

Обстоятельства дела

Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение домашнего насилия по ч. ч. 2, 3 ст. 173-2 КоАП Украины в отношении своей матери, с которой она совместно проживает.

Так, в период с 31.01.2024 по 04.08.2025 г. женщина без причины, умышленно и систематически совершала психологическое насилие по отношению к матери, а именно: в состоянии алкогольного опьянения высказывала оскорбления и угрозы физической расправой в сторону своей матери, также неоднократно выражала ей угрозы и оскорбления нецензурной бранью и таскала мать за волосы.

Вследствие психотравмирующих семейных обстоятельств (агрессивное поведение дочери) у потерпевшей зафиксирован комплекс негативных психоэмоциональных изменений в виде стойкого психоэмоционального напряжения с повышенной тревожностью, растерянностью чувств, ухудшением настроения, страхом за своё здоровье и безопасность своей жизни, переживанием чувств обидчивости и униженного достоинства, что приводит к ухудшению её социального функционирования как личности и снижению качества текущей жизни.

Таким образом, женщина обвиняется в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие).

Что решил суд

Приговором суда гражданка признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины, и ей назначено наказание в виде пробационного надзора сроком 2 года.

На основании ч. 2 ст. 59-1 УК Украины на женщину возложены следующие обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или обучения; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

На основании п. 5 ч. 1 ст. 91-1 УК Украины применена ограничительная мера и направлено женщину для прохождения программы для обидчиков сроком на 1 месяц.

Срок наказания в виде пробационного надзора, согласно ч. 1 ст. 49-2 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, исчислять со дня постановки на учёт уполномоченным органом по вопросам пробации.

Мера пресечения в отношении обвиняемой в виде личного обязательства — отменена (дело № 359/10484/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.