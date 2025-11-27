Жительница Ровно уехала за границу, а ОСМД начислило платежи – суд освободил женщину от долгов за воду

Ровенский апелляционный суд признал незаконными начисления ОСМД за воду владелице, которая находилась за границей.

Ровенский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу владелицы квартиры и обязал ОСМД освободить ее от начисленной задолженности за водоснабжение и водоотведение. Суд установил, что владелица длительное время находилась за границей, что подтверждается отметками в загранпаспорте и показаниями соседей. В этот период ее счетчик не был поверен, не опломбирован и не принят ОСМД на абонентский учет по установленной процедуре.

Обстоятельства дела

Суд апелляционной инстанции пересмотрел решение местного суда, которое в апелляционном порядке обжаловали обе стороны из-за отказа в удовлетворении и первоначального, и встречного исков по безосновательности исковых требований.

Стороны по делу просили отменить обжалуемое судебное решение в части отказа в удовлетворении их исков, и в этой части принять новое судебное решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме, а в части отказа в удовлетворении иска оппонента — оставить без изменений.

Коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы истца по встречному иску и отклонении апелляционных требований ОСМД по следующим соображениям.

Суду известно, что истец по встречному иску является единоличной владелицей квартиры в многоквартирном доме, владельцы которого создали ОСМД (истец по первоначальному иску, ответчик по встречному иску) для содействия использованию их собственного имущества и управления, содержания и использования общего имущества.

ОСМД осуществляет распределение объемов потребленной воды между индивидуальными потребителями в соответствии с положениями Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», статья 9 которого указывает, что коммерческий учет осуществляется узлом (узлами) коммерческого учета соответствующей коммунальной услуги, обеспечивающим (обеспечивающими) общий учет ее потребления, согласно показаниям его (их) средств измерительной техники.

Суд установил, что каждый совладелец имеет индивидуальный узел распределительного учета (счетчик), а дом оборудован коммерческим узлом учета.

Истице по встречному иску за спорный период выставлялись квитанции на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению, которые она частично оплачивала.

Спор между сторонами возник по поводу проведения оплаты за предоставленные истице услуги по водоснабжению и водоотведению в части начислений за определенный период якобы потребленной холодной воды и ее водоотведения, поскольку ее ежемесячная задолженность не совпадает с размерами внесенных на ее счет взносов.

Каких-либо надлежащих, допустимых и достаточных доказательств внесения истцом или уполномоченными им лицами сведений о потреблении холодной воды в предоставленную истцом по первоначальному иску в сведениях-таблице, как и каких-либо доказательств самостоятельного уведомления им или признания потребления холодной воды в таком объеме, суду не предоставлено.

Возражая против начисления задолженности и заявляя требование об освобождении от нее, истица по встречному иску указывала, в том числе и в апелляционной жалобе, на то, что индивидуальный счетчик учета холодного водоснабжения ее квартиры в спорный период не был поверен, его поверку она осуществила позже.

Доказательств соблюдения процедуры опломбирования, фиксации начальных показаний счетчика учета холодной воды в квартире истца и принятия его на абонентский учет ОСМД, которым осуществляется распределение между потребителями объемов коммунальной услуги по водоснабжению, предоставляемой коммунальным предприятием в указанный дом, суду не представлено.

Учитывая такие обстоятельства, у судебной инстанции отсутствуют основания для учета приведенных в квитанциях ОСМД за спорный период, направлявшихся истице по встречному иску, объемов потребления холодного водоснабжения и, соответственно, начисленных сумм на оплату такого потребления, поскольку при их начислении использовались показатели узла распределительного учета холодной воды, принятие которого в соответствии с требованиями законодательства на абонентский учет истец по первоначальному иску не доказал.

Требования встречного иска об освобождении от задолженности по оплате за водоснабжение и водоотведение обосновываются положениями ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», согласно которым потребитель имеет право, помимо прочего, на уменьшение в установленном законодательством порядке размера платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их не предоставления, предоставления не в полном объеме или снижения их качества, а также на неоплату стоимости коммунальных услуг (кроме поставки тепловой энергии) в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (другом объекте недвижимого имущества) потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения в соответствии с договорами о предоставлении коммунальных услуг.

Право на неуплату стоимости коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения в случае их неиспользования имеют потребители за период временного отсутствия в жилом помещении более 30 календарных дней только в отношении объектов, в которых отсутствуют приборы учета, при одновременном урегулировании такого вопроса в договоре о предоставлении коммунальных услуг.

Апеллянтка утверждает, что в спорный период не потребляла объем воды, указанный в квитанции, поскольку находилась за границей, и это подтверждается отметками о пересечении украинской границы в загранпаспорте.

В материалах дела содержатся показания свидетелей, жителей многоквартирного дома, которые подтвердили, что истица в спорный период не находилась в Украине, а ее муж-военнослужащий находится в рядах ВСУ. Кроме того, из их показаний известно, что за время отсутствия истицы были повреждены дверцы шкафа счетчика, который находится не в квартире, а в помещениях общего пользования. Об этом событии было сообщено председателю правления ОСМД, который отказался создать по этому событию комиссию для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Согласно положениям Методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, утвержденной приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22.11.2018 года № 315 (в редакции приказа от 28.12.2021 № 358), основанием для неучета показателей счетчика является установление факта его выхода из строя (окончание срока поверки) или установление факта несанкционированного вмешательства в его работу (самовольный демонтаж, умышленное уничтожение, повреждение, разобщение, в том числе нарушение целостности пломб и т.п.).

Суду, кроме того, известно, что никаких повреждений трубопровода в квартире истицы по встречному иску не было, а неправомерное начисление ОСМД коммунальной услуги водоснабжения и водоотведения в размере, который потребляет в среднем весь дом за 2,5 месяца, было предметом рассмотрения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и районной военной администрации.

Суд также обратил внимание на то, что показатели общего домового счетчика противоречат сведениям показателей счетчиков, представленных жителями за спорный период.

Безосновательное начисление ответчиком задолженности за жилищно-коммунальную услугу, которую истица фактически не потребляла и не могла потреблять, противоречит цели создания и деятельности ОСМД по ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», является незаконным и нарушает права истицы как совладельца дома и члена ОСМД.

Что решил суд

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, апелляционный суд признал обоснованными требования встречного искового заявления. По тем же соображениям у суда отсутствуют основания для учета приведенных в квитанциях ОСМД за спорный период, направлявшихся истице, объемов потребления и начисленных сумм на оплату за холодную воду и водоотведение, поскольку при их начислении использовались показатели счетчика квартиры истицы, принятие которого в соответствии с требованиями действующего законодательства на абонентский учет истец по первоначальному иску не доказал.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 14 октября 2025 года по делу № 565/938/24 (производство № 22-ц-4815/1054/25).

