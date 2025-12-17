Землю оформили на соседа «за спиной» собственницы: апелляционный суд встал на сторону женщины.

Апелляционный суд подтвердил, что женщина не отказывалась от земли, а ее право было нарушено.

Ровенский апелляционный суд подтвердил решение местного суда, которым женщине вернули право на земельные участки, которые были незаконно переданы ее соседу. Суд отменил решение поселкового совета, признал недействительными государственные акты на землю и прекратил право собственности ответчика на спорные участки.

Сосед пытался обжаловать это решение, утверждая, что женщина якобы добровольно отказалась от земли и пропустила сроки обращения в суд. Однако апелляционный суд не согласился с этими аргументами и оставил предыдущее решение без изменений.

Обстоятельства дела №562/3101/19

По делу установлено, что истец в 1989 году на основании заключенного договора купли-продажи приобрела право собственности на жилой дом с надворными постройками, расположенными на земельном участке площадью 1833 кв. м.

Договор был зарегистрирован в исполнительном комитете поселкового совета и в Ровенском бюро технической инвентаризации, а право собственности зарегистрировано за истицей.

Решением поселкового совета народных депутатов в 1997 году истице были выделены земельные участки в частную собственность для обслуживания дома и для ведения личного крестьянского хозяйства.

Это решение никем обжаловано не было и его незаконность в судебном порядке не признавалась, соответственно, не было необходимости исследовать обстоятельства наличия решения о делегировании исполнительному комитету полномочий по распоряжению земельными участками, в том числе с учетом принципа правовой неопределенности.

Европейский суд по правам человека установил, что статью 1 Первого протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950 года можно применять для защиты «правомерных ожиданий» относительно определенного состояния вещей (в будущем), поскольку их можно считать составной частью собственности. «Правомерные ожидания» возникают у лица, если им были соблюдены все требования законодательства для получения соответствующего решения уполномоченного органа, а потому оно имело все основания рассчитывать на определенное состояние вещей (решение от 23 октября 1991 года по делу «Пайн Вэлли Девелопмент Лтд. и другие против Ирландии» (Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland)).

То есть являются правильными выводы местного суда об отсутствии оснований считать указанное решение незаконным, о чем утверждал сосед-ответчик, в частности и с позиции того, что гражданин Украины, который в пределах, предоставленных законодательством Украины, приобрел право на земельный участок, не может нести негативные последствия в связи с нарушением процедуры принятия решения органами власти или местного самоуправления, которые, как презюмируется, действуют в пределах правового поля.

Не нашли своего подтверждения и доводы апеллянта о направлении истицей заявления в поселковый совет о добровольном отказе от права пользования земельными участками (ни в письменной, ни в устной форме).

Решение поселкового совета о прекращении права истицы на пользование спорным земельным участком по добровольному отказу, переводе его в земли запаса и предоставлении ответчику разрешения на разработку проекта отвода земельного участка с последующей передачей в собственность за счет земель запаса для строительства жилого дома и хозяйственных построек, а также для ведения личного крестьянского хозяйства, было принято, в частности, со ссылкой на отсутствие на участке зданий, сооружений. Однако суд предыдущей инстанции правильно установил, что хотя жилой дом был разобран, надворные постройки остались и существуют по настоящее время. Это свидетельствует о необоснованности ссылки поселкового совета на отсутствие зданий и сооружений при принятии решения о прекращении права пользования землей истицы.

С учетом изложенного выше местный суд пришел к правильному выводу, что у поселкового совета отсутствовали правовые и фактические основания для прекращения права истца на пользование участками и принятия обжалуемых решений о выдаче ответчику государственных актов на спорные земельные участки, которые суд первой инстанции признал недействительными.

Также суд правильно отклонил заявление ответчика о применении срока исковой давности, поскольку поселковый совет не уведомлял истицу о принятых решениях, а ответчик занимался оформлением права собственности без ведома истицы.

Истица узнала о нарушении своего права, получив копии соответствующих документов по запросу адвоката, и сразу инициировала обращение в местный суд с иском к ответчикам о признании недействительными решений органа местного самоуправления и государственных актов на право собственности на земельный участок, прекращении права собственности на земельные участки.

Что решила апелляция

Ровенский апелляционный суд, учитывая обстоятельства дела, положения практики Европейского суда по правам человека и Верховного Суда, пришел к выводу об оставлении обжалованного ответчиком решения суда предыдущей инстанции без изменений, а апелляционной жалобы — без удовлетворения.

