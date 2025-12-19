  1. Судебная практика
Восстановление на работе невозможно: КГС ВС о увольнении работника ликвидированного органа

11:12, 19 декабря 2025
При установлении факта незаконного увольнения работника из органа местного самоуправления, который впоследствии был ликвидирован, восстановление на работе невозможно даже при условии передачи функций другому органу.
Верховный Суд подтвердил, что в случае установления факта незаконного увольнения работника из органа местного самоуправления, который впоследствии был ликвидирован, восстановление на работе является невозможным, даже если функции этого органа фактически осуществляет другой орган или правопреемник.

В такой ситуации надлежащим способом защиты является изменение формулировки причины увольнения на пункт 1 части первой статьи 40 КЗоТ Украины (ликвидация органа), а также взыскание среднего заработка только за период до даты ликвидации. Требования о выплате среднего заработка за время после ликвидации удовлетворению не подлежат.

К такому выводу Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда пришел в постановлении по делу № 462/6558/22.

Обстоятельства дела

Истец с 2016 года работал юристом Малеховского сельского совета Жовковского района Львовской области.

В связи с реорганизацией органов местного самоуправления и присоединением Малеховского сельского совета к Львовскому городскому совету он был предупрежден о высвобождении, а впоследствии уволен с должности на основании пункта 1 части первой статьи 40 КЗоТ Украины.

Истец обратился в суд, указывая, что:

  • увольнение проведено с нарушением трудового законодательства;
  • ему не предлагались вакантные должности, соответствующие его квалификации;
  • Малеховский сельский совет не был ликвидирован, а реорганизован, поэтому он должен быть восстановлен или переведен во Львовский городской совет как правопреемник.

Он просил:

  • отменить распоряжение об увольнении;
  • восстановить его в должности;
  • взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Решение судов первой и апелляционной инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что:

  • увольнение было незаконным, поскольку работодатель не предложил истцу все имеющиеся вакантные должности;
  • вместе с тем восстановление в должности является невозможным, поскольку Малеховский сельский совет прекратил деятельность как юридическое лицо.

Суды:

  • изменили формулировку увольнения на увольнение в связи с ликвидацией органа местного самоуправления;
  • взыскали средний заработок за период с даты увольнения до даты государственной регистрации прекращения совета;
  • отказали во взыскании среднего заработка за период после ликвидации.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций и указал следующее:

Суд не имеет полномочий вмешиваться в дискреционные полномочия органа местного самоуправления по формированию штата и назначению работников.

Даже при наличии правопреемника и фактическом осуществлении функций ликвидированного органа другим органом суд не может обязать работодателя назначить работника на должность.

В случае незаконного увольнения работника из органа, который впоследствии ликвидирован, применяется статья 240-1 КЗоТ Украины, предусматривающая:

  • изменение формулировки причины увольнения;
  • выплату среднего заработка только за время до ликвидации.

После даты ликвидации органа требования о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула являются необоснованными.

Верховный Суд также учел, что, несмотря на судебную отмену правительственных решений о включении Малеховской громады во Львовскую громаду, Малеховский сельский совет фактически не возобновил свою деятельность, а 18 августа 2021 года был прекращен как юридическое лицо.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил кассационную жалобу без удовлетворения и оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

