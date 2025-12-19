Верховный Суд объяснил, почему пациент не обязан доказывать вину врача в делах о медицинской ошибке

В спорах о вреде здоровью бремя доказывания возлагается на медицинское учреждение, а не на пациента.

Верховный Суд по делу № 761/11951/22 отменил постановление апелляционного суда в споре о возмещении вреда, причинённого пациентке вследствие осложнений после эндопротезирования коленного сустава.

ВС пришёл к выводу, что суды нижестоящих инстанций неправильно распределили бремя доказывания и преждевременно отказали в иске, переложив на пациентку обязанность доказывать вину конкретного врача.

Верховный Суд подчеркнул: в спорах о вреде, причинённом здоровью, пациент должен доказать сам факт вреда и причинно-следственную связь, тогда как медицинское учреждение обязано доказывать отсутствие своей вины. Ответственность за действия врачей, выполнявших служебные обязанности, несёт именно учреждение здравоохранения как работодатель.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд после ряда оперативных вмешательств, связанных с лечением левого коленного сустава. В апреле 2019 года ей была проведена операция по тотальному цементному эндопротезированию в условиях коммунальной больницы, где на тот момент оперировал врач государственного научного учреждения.

После операции пациентка длительное время жаловалась на сильную боль, повышенную температуру и отсутствие надлежащей послеоперационной реабилитации. В сентябре 2019 года в коленном суставе было выявлено инфицирование гемолитическим стрептококком. В июне 2020 года инфицированный протез пришлось удалить, а в январе 2021 года — провести ревизионное эндопротезирование. По утверждению истца, инфекция и длительное пребывание инфицированного протеза привели к существенному ухудшению состояния здоровья и инвалидности.

Женщина требовала взыскать с двух медицинских учреждений более 174 тыс. грн имущественного и 450 тыс. грн морального вреда. Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали, указав, что истец не доказала, по вине какого именно врача произошло инфицирование.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда признал такой подход ошибочным и обратил внимание на ключевые правовые моменты:

Распределение бремени доказывания. В делах о возмещении вреда здоровью пациент доказывает факт вреда и причинно-следственную связь. Обязанность доказывания отсутствия противоправности и вины возлагается на ответчика — медицинское учреждение.

Ответственность работодателя. Если вред причинён работником при исполнении служебных обязанностей, ответственность несёт юридическое лицо. Требование установить «конкретного виновника» среди медицинского персонала противоречит гражданскому законодательству.

Оценка медицинских дефектов. Заключение судебно-медицинской экспертизы о прямой причинно-следственной связи между операцией и последующим инфицированием (при отсутствии инфекции до вмешательства) свидетельствует о возможном нарушении условий асептики или стерильности, что является дефектом оказания медицинской помощи.

Процессуальная роль суда. Суд не может отказывать в иске, основываясь на предположениях, если ответчик не опроверг представленные доказательства надлежащими средствами. Также именно ответчик, а не пациент, должен был инициировать назначение повторной или дополнительной экспертизы.

Решение ВС

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление Киевского апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Суд пришёл к выводу, что допущенные процессуальные нарушения сделали невозможным правильное установление обстоятельств дела.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

