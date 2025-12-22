  1. Судебная практика
Смерть военнослужащего во время СЗЧ не является автоматическим основанием для отказа в выплатах — решение суда

13:11, 22 декабря 2025
Сам факт самовольного оставления части не лишает семью права на единовременную денежную помощь.
Черниговский окружной административный суд признал противоправным отказ Министерства обороны Украины в назначении единовременной денежной помощи матери умершего военнослужащего. Суд пришел к выводу, что сам факт смерти во время самовольного оставления воинской части (СЗЧ) не может быть единственным и достаточным основанием для отказа в выплате. Решающим является доказанность причинно-следственной связи между правонарушением и смертью, а также сам факт совершения такого правонарушения в установленном законом порядке.

Обстоятельства дела №620/9361/25

Мать военнослужащего обратилась в Министерство обороны Украины с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в связи со смертью ее сына — солдата Вооруженных Сил Украины.

Согласно материалам дела, военнослужащий умер в сентябре 2023 года. Причиной смерти, подтвержденной медицинскими документами и выводами военно-врачебной комиссии, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность и инфаркт легкого, а заболевание было связано с прохождением военной службы.

Несмотря на это, комиссия Министерства обороны отказала в назначении помощи. Основанием для отказа было указано то, что смерть наступила в период самовольного оставления воинской части, что, по мнению ответчика, является административным правонарушением, предусмотренным статьей 172-11 КУоАП.

Истец обжаловала это решение в суде, указав, что:

  • отсутствуют какие-либо судебные решения или постановления, которыми ее сын был бы признан виновным в совершении административного правонарушения;
  • не доказано, что смерть стала следствием именно СЗЧ.

Позиция суда

Суд подчеркнул: законодательство прямо предусматривает, что единовременная денежная помощь не выплачивается лишь в случае, если смерть военнослужащего является следствием совершения им уголовного или административного правонарушения.

Следовательно, для законного отказа в выплате государство должно:

1. Доказать сам факт совершения административного правонарушения (в частности, наличием постановления суда);

2. Установить причинно-следственную связь между этим правонарушением и смертью военнослужащего.

В данном деле суд установил, что:

  • доказательства привлечения военнослужащего к административной ответственности за СЗЧ отсутствуют;
  • смерть наступила в результате заболевания, а не вследствие каких-либо противоправных действий;
  • сам по себе факт пребывания в статусе СЗЧ не доказывает, что смерть является следствием административного правонарушения.

Ссылку Министерства обороны на «преюдициальность» суд также отклонил, поскольку какого-либо судебного решения, которое бы устанавливало факт правонарушения, не существовало.

Решение суда

Черниговский окружной административный суд:

  • признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны об отказе в выплате помощи;
  • обязал Министерство обороны повторно рассмотреть заявление матери погибшего военнослужащего с учетом правовой оценки суда;
  • постановил возместить судебные расходы и вернуть излишне уплаченный судебный сбор.

Таким образом, суд подтвердил важную правовую позицию: смерть военнослужащего во время СЗЧ не может автоматически лишать его семью права на государственную помощь без доказанных и установленных законом оснований.

