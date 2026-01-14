Индексация пенсионных выплат – КСУ рассмотрел дело по конституционной жалобе военного

Военный пенсионер оспаривает лимит 1500 гривен на индексацию.

Второй сенат на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Дудкевича Эдуарда Валентиновича.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя.

Предметом конституционного контроля в этом деле является пункт 8 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» от 3 ноября 2022 года № 2710-IX (далее – Закон), которым установлено, в частности, что «в 2023 году часть вторая и абзац пятый части четвертой статьи 42, третье предложение абзаца первого пункта 13 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» <...> часть вторая статьи 22, статья 64 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» <...> применяются в порядке, на условиях и в сроки, определенные Кабинетом Министров Украины».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов следует, что Дудкевич Е.В. состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области (далее – Управление) и получает пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

С марта 2023 года Управление произвело перерасчет назначенной ему пенсии на основании постановления Кабинета Министров Украины «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году» от 24 февраля 2023 года № 168 (далее – Постановление № 168) с применением коэффициента увеличения 1,197 и ограничением повышения (индексации) суммой 1500 грн.

Не соглашаясь с этим, он обратился в Черновицкий окружной административный суд с иском к Управлению, в котором, в частности, просил начислить и выплатить повышение (индексацию) к пенсии в соответствии с пунктом 2 Постановления № 168 с учетом доплаты согласно постановлению Кабинета Министров Украины «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц» от 14 июля 2021 года № 713 с применением коэффициента увеличения в размере 1,197 «в размере ее фактического начисления в полном объеме без ограничения 1500 грн и без ограничения максимальным размером пенсии, с учетом ранее выплаченных сумм».

Черновицкий окружной административный суд в удовлетворении иска отказал; апелляционный суд жалобу заявителя оставил без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменений; Верховный Суд отказал Дудкевичу Е.В. в открытии кассационного производства.

По мнению заявителя, оспариваемые предписания Закона нарушают его право на социальную защиту, поскольку сужают возможность надлежащего перерасчета и индексации пенсии, назначенной ему как военнослужащему.

Судья-докладчик также сообщил, что им направлен ряд запросов для выяснения юридических позиций или научного мнения по вопросам, являющимся предметом рассмотрения. В частности, письма-запросы направлены в Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова, Киевский институт права НАН Украины, Национальный университет «Одесская юридическая академия» и органы государственной власти.

Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

