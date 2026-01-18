Организация незаконного переправления через границу образует состав преступления без фактического пересечения — позиция Верховного Суда

Для наличия в действиях организатора незаконного переправления лиц через государственную границу оконченного состава преступления не является обязательным факт пересечения границы.

Для квалификации действий организатора незаконного переправления лиц через государственную границу не является обязательным сам факт пересечения границы. Такой правовой вывод сделал Верховный Суд в составе Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда, оставив без изменений приговор и апелляционное определение по делу № 714/1508/22.

Верховный Суд подтвердил: для наличия оконченного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины (организация незаконного переправления лиц через государственную границу), не требуется, чтобы лицо фактически пересекло границу. Достаточно доказанных действий по организации, руководству или содействию такому переправлению.

ВС также признал обоснованными выводы судов предыдущих инстанций о виновности осужденного в предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и отклонил доводы защиты об отсутствии прямого умысла и процессуальных нарушений.

Обстоятельства дела

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что в августе—сентябре 2022 года обвиняемый искал способ незаконного пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска для себя и своего сына. С этой целью он обратился к должностному лицу Государственной пограничной службы, предложив и предоставив ему денежное вознаграждение за содействие, в частности — за информацию о размещении пограничных нарядов и порядке несения службы.

Денежные средства были перечислены на банковский счет пограничника тремя платежами. Фактического пересечения границы не произошло — правоохранительные органы вмешались ранее.

Местный суд признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 332 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы. Апелляционный суд смягчил срок окончательного наказания, но квалификацию действий оставил без изменений.

Доводы кассации

Защита настаивала, что:

осужденный не осознавал служебного статуса лица, которому передавал денежные средства;

он не имел реальной возможности самостоятельно организовать переправление;

отсутствие или повреждение аудиозаписи одного из судебных заседаний является безусловным основанием для отмены судебных решений.

Правовая оценка Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отклонил эти доводы, указав, в частности, следующее.

Относительно ст. 332 УК Украины.

Объективная сторона преступления охватывает не только непосредственное незаконное переправление, но и организацию, руководство и содействие таким действиям. Организация включает разработку плана, определение места и времени, поиск соучастников, предоставление ресурсов. Поэтому отсутствие фактического пересечения границы не влияет на наличие оконченного состава преступления для организатора.

Относительно умысла и статуса служебного лица.

Суды обоснованно пришли к выводу, что осужденный знал о служебном статусе пограничника. Это подтверждено показаниями свидетеля, материалами негласных следственных действий и другими доказательствами, исследованными в суде.

Относительно процессуальных замечаний.

Сам по себе дефект или отсутствие записи судебного заседания не является безусловным основанием для отмены судебного решения. Апелляционный суд повторно допросил ключевого свидетеля и проверил обстоятельства, на которые ссылалась защита, — существенного влияния на законность приговора не установлено.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а приговор и апелляционное определение — без изменений. Постановление является окончательным.

