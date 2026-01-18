  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Организация незаконного переправления через границу образует состав преступления без фактического пересечения — позиция Верховного Суда

16:55, 18 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для наличия в действиях организатора незаконного переправления лиц через государственную границу оконченного состава преступления не является обязательным факт пересечения границы.
Организация незаконного переправления через границу образует состав преступления без фактического пересечения — позиция Верховного Суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для квалификации действий организатора незаконного переправления лиц через государственную границу не является обязательным сам факт пересечения границы. Такой правовой вывод сделал Верховный Суд в составе Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда, оставив без изменений приговор и апелляционное определение по делу № 714/1508/22.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Верховный Суд подтвердил: для наличия оконченного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины (организация незаконного переправления лиц через государственную границу), не требуется, чтобы лицо фактически пересекло границу. Достаточно доказанных действий по организации, руководству или содействию такому переправлению.

ВС также признал обоснованными выводы судов предыдущих инстанций о виновности осужденного в предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и отклонил доводы защиты об отсутствии прямого умысла и процессуальных нарушений.

Обстоятельства дела

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что в августе—сентябре 2022 года обвиняемый искал способ незаконного пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска для себя и своего сына. С этой целью он обратился к должностному лицу Государственной пограничной службы, предложив и предоставив ему денежное вознаграждение за содействие, в частности — за информацию о размещении пограничных нарядов и порядке несения службы.

Денежные средства были перечислены на банковский счет пограничника тремя платежами. Фактического пересечения границы не произошло — правоохранительные органы вмешались ранее.

Местный суд признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 332 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы. Апелляционный суд смягчил срок окончательного наказания, но квалификацию действий оставил без изменений.

Доводы кассации

Защита настаивала, что:

  • осужденный не осознавал служебного статуса лица, которому передавал денежные средства;
  • он не имел реальной возможности самостоятельно организовать переправление;
  • отсутствие или повреждение аудиозаписи одного из судебных заседаний является безусловным основанием для отмены судебных решений.

Правовая оценка Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отклонил эти доводы, указав, в частности, следующее.

Относительно ст. 332 УК Украины.

Объективная сторона преступления охватывает не только непосредственное незаконное переправление, но и организацию, руководство и содействие таким действиям. Организация включает разработку плана, определение места и времени, поиск соучастников, предоставление ресурсов. Поэтому отсутствие фактического пересечения границы не влияет на наличие оконченного состава преступления для организатора.

Относительно умысла и статуса служебного лица.

Суды обоснованно пришли к выводу, что осужденный знал о служебном статусе пограничника. Это подтверждено показаниями свидетеля, материалами негласных следственных действий и другими доказательствами, исследованными в суде.

Относительно процессуальных замечаний.

Сам по себе дефект или отсутствие записи судебного заседания не является безусловным основанием для отмены судебного решения. Апелляционный суд повторно допросил ключевого свидетеля и проверил обстоятельства, на которые ссылалась защита, — существенного влияния на законность приговора не установлено.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а приговор и апелляционное определение — без изменений. Постановление является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика военнообязанный КУС ВС пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]