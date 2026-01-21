  1. Судебная практика
Условный срок не является основанием для отсрочки — мужчина остается военнообязанным и подлежит призыву: приговор суда

18:24, 21 января 2026
Карловский районный суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил наказание с испытательным сроком за уклонение от мобилизации.
Условный срок не является основанием для отсрочки — мужчина остается военнообязанным и подлежит призыву: приговор суда
Карловский районный суд Полтавской области признал виновным военнообязанного мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между обвиняемым и прокурором, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

В то же время суд отдельно подчеркнул: испытательный срок не является основанием для отсрочки от мобилизации, осужденный остается военнообязанным.

Обстоятельства дела №531/3034/24

Как установил суд, обвиняемый состоял на воинском учете и был осведомлен о действии военного положения и общей мобилизации. Он прошел военно-врачебную комиссию в коммунальном медицинском учреждении, по результатам которой был признан пригодным к прохождению военной службы. Соответствующие медицинские документы оформлены в установленном порядке в июне 2024 года.

В мае 2024 года во время оповещения военнообязанному вручили боевую повестку с требованием прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для отправки в составе определенной команды в воинскую часть Вооруженных Сил Украины. При этом ему были разъяснены последствия неявки.

Однако в определенный день и время мужчина без уважительных причин к пункту сбора не прибыл. Законных оснований для отсрочки или освобождения от военной службы он не имел. Суд пришел к выводу, что такими действиями военнообязанный умышленно уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации в условиях военного положения.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Позиции сторон и соглашение

16 января 2026 года между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины. Стороны согласовали наказание в виде трех лет лишения свободы.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, подтвердил обстоятельства дела и отметил, что понимает характер обвинения, свои процессуальные права и последствия утверждения соглашения. Защитник поддержал позицию подзащитного. Прокурор настаивал на утверждении соглашения, указывая на соблюдение всех требований закона.

Суд проверил добровольность заключения соглашения, отсутствие принуждения или давления, а также то, что его условия не нарушают прав сторон и соответствуют требованиям уголовного и уголовного процессуального законодательства.

Приговор и мотивы суда

Утверждая соглашение, суд учел, что преступление, предусмотренное статьей 336 УК Украины, относится к категории нетяжких. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес:

  • полное признание виновности и искреннее раскаяние;
  • активное содействие раскрытию уголовного правонарушения;
  • благотворительное пожертвование на нужды Вооруженных Сил Украины в размере 50 тысяч гривен;
  • участие в строительстве военных фортификаций в Донецкой области на волонтерских началах;
  • выполнение работы на предприятии, признанном критически важным для функционирования экономики в особый период.

Отягчающих обстоятельств суд не установил.

В результате суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. На основании статьи 75 УК Украины он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

На период испытания на осужденного возложены обязанности: периодически являться в орган пробации для регистрации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Мера пресечения по делу не избиралась, гражданский иск не заявлялся, судебные расходы отсутствуют.

Лента новостей

Блоги
Публикации
