  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда открытие материалов дознания не является существенным нарушением УПК

17:39, 26 января 2026
Применение процедуры, предусмотренной ст. 290 УПК, вместо ч. 5 ст. 301 УПК не нарушает права на защиту, если обеспечен надлежащий доступ к материалам.
Исполнение стороной обвинения после завершения досудебного расследования проступка (дознания) правил, предусмотренных ст. 290 УПК Украины, которые, среди прочего, обеспечивают реализацию права на защиту от обвинения в совершении преступления, а не тех, которые установлены с этой целью в ч. 5 ст. 301 УПК Украины по обвинению в совершении наименее общественно опасного уголовного правонарушения — проступка, не является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, поскольку обеспечивает надлежащее ознакомление стороны защиты с материалами дознания, что составляет действенную основу для надлежащей реализации права на защиту от предъявленного обвинения.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 301/3018/23.

По обстоятельствам уголовного производства суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 389 УК Украины. В кассационной жалобе сторона защиты указала на невыполнение органом досудебного расследования положений ч. 5 ст. 301 УПК Украины, вследствие чего все доказательства являются недопустимыми.

На что указал Верховный Суд

Оценивая указанные кассационные требования, объединенная палата ККС ВС указала, что Законом Украины от 22 ноября 2018 года № 2617-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» ст. 290 УПК Украины была дополнена положениями ч. 13, согласно которым открытие материалов дознания сторонами уголовного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 301 и 314 УПК Украины. Предписания как ст. 290, так и ч. 5 ст. 301, ч. 2 ст. 314 УПК Украины обеспечивают право получить доступ к материалам расследования, что является гарантией выполнения задач ст. 2 этого Кодекса.

Положения ст. 290 УПК Украины, в отличие от тех, о которых идет речь в ч. 5 ст. 301 УПК Украины, требуют от стороны обвинения предоставить доступ ко всем материалам досудебного расследования, которые находятся в ее распоряжении, что включает возможность делать их копии или отображения, в том числе любые доказательства, в частности возможность скопировать или отобразить соответствующим образом любые вещественные доказательства или их части, документы или копии с них, а также предоставить доступ к помещению или месту, если они находятся во владении или под контролем государства, и прокурор намерен использовать сведения, содержащиеся в них, как доказательства в суде. В свою очередь отсутствует весомое основание для утверждения в пользу того, что ч. 5 ст. 301 УПК Украины как составляющая упрощенного порядка осуществления уголовного производства обеспечивает более весомые гарантии, чем установленные в ст. 290 УПК Украины.

Процедура, определенная в ст. 290 УПК Украины, никоим образом не сужает и не ограничивает права участников уголовного производства на доступ к материалам расследования; по сравнению с процедурой, предусмотренной ч. 5 ст. 301 УПК Украины, она действенно обеспечивает реализацию права на справедливый суд и ознакомление стороны уголовного производства с теми материалами досудебного расследования (дознания), которые в ходе судебного разбирательства будут составлять основу доказательной базы для подтверждения или опровержения предъявленного лицу обвинения. Следовательно, предоставление доступа к материалам дознания в порядке ст. 290 УПК Украины не является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Верховный Суд УПК судебная практика Уголовный процессуальный кодекс Украины КУС ВС

