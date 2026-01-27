Выстрел из травматического оружия в общественном месте без оснований для обороны квалифицируется как хулиганство — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы по делу об инциденте на рынке в Виннице, во время которого был использован пистолет для отстрела резиновых шаров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Кассационного уголовного суда пересмотрел в кассационном порядке судебные решения по уголовному производству в отношении лица, осуждённого за хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Основанием для кассационного пересмотра стали доводы стороны защиты об отсутствии в действиях осуждённого состава преступления, недоказанности виновности вне разумного сомнения, неправильной правовой квалификации события и существенных нарушениях требований уголовного процессуального закона.

Суть дела № 127/18026/20

Судами установлено, что 5 марта 2020 года около 09:00 на территории рынка «Папанина» в городе Виннице между осуждённым и потерпевшим возник словесный конфликт, сопровождавшийся нецензурной бранью.

После этого осуждённый, находясь в общественном месте и в присутствии посторонних лиц, достал из внутреннего кармана куртки заранее заготовленный предмет, внешне похожий на пистолет, и произвёл из него выстрел в сторону потерпевшего. Потерпевший начал убегать, а выстрел не попал в него. После этого осуждённый покинул место происшествия на автомобиле.

Такие действия судами были расценены как грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Приговором местного суда осуждённый признан виновным по части четвёртой статьи 296 УК Украины и ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. В то же время на основании статьи 75 УК Украины он был освобождён от отбывания наказания с испытательным сроком на три года с возложением обязанностей, предусмотренных статьёй 76 УК Украины.

Апелляционный суд принял отказ прокурора от апелляционной жалобы, апелляционное производство по ней закрыл, а апелляционную жалобу стороны защиты оставил без удовлетворения, согласившись с выводами суда первой инстанции относительно фактических обстоятельств дела, оценки доказательств и правовой квалификации действий осуждённого.

Позиции и выводы Верховного Суда

Проверяя судебные решения в пределах полномочий, определённых статьёй 433 УПК Украины, Верховный Суд исходил из установленных судами фактических обстоятельств и не осуществлял переоценку доказательств. Кассационный пересмотр был сосредоточен на доводах стороны защиты относительно существенных нарушений требований уголовного процессуального закона и неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности.

Верховный Суд признал необоснованными утверждения защитников об отсутствии в действиях осуждённого состава преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 296 УК Украины, а также о недоказанности его виновности вне разумного сомнения. Суд подчеркнул, что стандарт доказывания «вне разумного сомнения» означает установление такой совокупности обстоятельств, которая исключает любое иное разумное объяснение события, кроме совершения преступления именно этим лицом, и что каждый элемент состава преступления должен быть доказан.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что действия осуждённого носили именно хулиганский характер, были совершены в общественном месте, сопровождались демонстративным пренебрежением к правилам поведения в обществе и создавали реальную угрозу здоровью потерпевшего в связи с применением пистолета для отстрела резиновых пуль.

Верховный Суд подчеркнул, что демонстрация, перезаряжание, наведение оружия на потерпевшего и осуществление выстрела свидетельствуют о направленности умысла осуждённого на совершение хулиганских действий с применением пистолета для отстрела резиновыми пулями с целью причинения потерпевшему телесных повреждений, а не об исключительно оборонительном характере его действий.

Доводы стороны защиты о самообороне, недопустимости доказательств, противоречивости показаний свидетелей и отсутствии мотива явного неуважения к обществу были признаны такими, которые не подтверждаются материалами уголовного производства.

Также Верховный Суд отклонил ссылку на повреждение аудиозаписи судебного заседания, поскольку проверкой установлено наличие технического носителя с соответствующей записью.

В итоге Верховный Суд пришёл к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций правильно применили нормы материального и процессуального права, существенных нарушений требований УПК Украины допущено не было, а судебные решения соответствуют требованиям законности, обоснованности и мотивированности.

Кассационные жалобы защитников оставлены без удовлетворения, а приговор местного суда и определение апелляционного суда — без изменений.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента провозглашения и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.