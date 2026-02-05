Денежное обеспечение военнослужащих: Верховный Суд об обязанности информирования и сроках

КАС ВС высказался относительно обязанности воинской части информировать военнослужащего о сумме начисленного и выплаченного денежного обеспечения и правовой природе денежного аттестата.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пришел к выводу, что денежный аттестат не всегда может считаться документом, из которого военнослужащий узнает о полном объеме начисленного и выплаченного денежного обеспечения за предыдущие периоды службы. Если аттестат содержит лишь итоговые суммы по состоянию на день исключения из списков личного состава и не раскрывает составляющие выплат за прошедшие месяцы, он не запускает течение срока обращения в суд в отношении этих периодов. Дело в части требований за период с июля 2022 года по апрель 2023 года направлено для продолжения рассмотрения.

Обстоятельства дела №580/9034/24

Бывший военнослужащий обратился в административный суд с иском к воинской части, требуя:

признать противоправными действия по определению размера его денежного обеспечения с использованием прожиточного минимума по состоянию на 1 января 2018 года;

обязать провести перерасчет и выплату денежного обеспечения за 2022–2023 годы в соответствии с актуальным прожиточным минимумом;

начислить компенсацию утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, оставил часть исковых требований без рассмотрения. Суды исходили из того, что истец пропустил трехмесячный срок обращения в суд, поскольку был ознакомлен с денежным аттестатом 15 мая 2023 года, а следовательно именно с этой даты должен был знать о составе и размере выплат.

Истец настаивал, что денежный аттестат не содержал информации о начислениях и выплатах за большую часть спорного периода, а реальные сведения об объеме денежного обеспечения он получил лишь в августе 2024 года из ответа на запрос.

Оценка Верховного Суда

Верховный Суд согласился с тем, что к спорам относительно выплаты денежного обеспечения военнослужащим подлежат применению нормы статьи 233 Кодекса законов о труде Украины, которые устанавливают трехмесячный срок обращения в суд с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В то же время ВС сделал несколько принципиальных выводов.

Правовая природа денежного аттестата

КАС ВС подчеркнул, что денежный аттестат является документом окончательного расчета воинской части с военнослужащим в день его исключения из списков личного состава. Он подтверждает выплату причитающихся сумм по состоянию на эту дату, однако не содержит расшифровки начислений и выплат за предыдущие периоды службы.

Следовательно, если аттестат отражает лишь выплаты за последние дни службы, он не дает военнослужащему возможности объективно оценить правильность начислений за прошедшие месяцы.

Когда начинается срок обращения в суд

Верховный Суд указал, что ключевым ориентиром для исчисления срока обращения в суд является момент ознакомления лица с документом, который содержит полную, понятную и достоверную информацию о составляющих начисленного и выплаченного денежного обеспечения.

Такими документами могут быть не только денежный аттестат, но и расчетные листы, ведомости о начислениях и выплатах, финансовые уведомления или иные документы, из которых можно установить:

общую сумму выплат;

их составляющие;

удержания и отчисления;

возможную неполноту выплаты.

Именно с момента получения такой информации у военнослужащего возникает реальная возможность осознать нарушение права и необходимость судебной защиты.

Обязанность информирования

КАС ВС подчеркнул, что специальное законодательство в сфере социального и правового защиты военнослужащих не содержит прямой обязанности информировать их о составляющих денежного обеспечения. В то же время при отсутствии специального регулирования применяются нормы трудового законодательства.

В частности, статья 110 КЗоТ Украины возлагает на работодателя обязанность при каждой выплате сообщать работнику о:

общей сумме начисленной заработной платы с расшифровкой по видам выплат;

размерах и основаниях удержаний;

сумме, подлежащей выплате.

Этот подход соответствует и международным стандартам защиты заработной платы.

Результат рассмотрения

Верховный Суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций преждевременно оставили без рассмотрения исковые требования за период с 19 июля 2022 года по 30 апреля 2023 года, не выяснив, когда именно истец получил документально подтвержденную информацию об объеме и характере выплат за каждый месяц этого периода.

В этой части судебные решения отменены, а дело направлено в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения. В то же время выводы судов относительно требований за период с 1 по 15 мая 2023 года оставлены без изменений.

